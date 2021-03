Aufregung herrscht derzeit unter freiheitlichen und unabhängigen Bauernkammer-Funktionären im Bezirk Melk. Bei der vergangenen Kammer-Vollversammlung in der Berglandhalle wurde dem unabhängigen Bezirkslandwirtschaftskammer-Mandatar Erich Wolf aus St. Leonhard die Teilnahme verwehrt. Der Grund: Er weigerte sich, im Vorfeld der Sitzung einen Corona-Test zu machen.

„Ich bin erschüttert über dieses skandalöse Verhalten der ÖVP in der Bezirksbauernkammer Melk“, ärgert sich FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner, der dem Bauernbund autoritäre Strukturen vorwirft.

Markus Glück Die Kirche im Dorf lassen

„Einem gewählten Mandatar die Teilnahme an einer Sitzung zu verweigern und ihn an der Ausübung seines freien Mandates zu hindern, ist erschreckend und erinnert an vergangene schlimme Zeiten. Mit solchen Methoden versucht der Bauernbund, die Opposition auszuschalten,“ betonte Schmiedlechner.

Im Vorfeld der Sitzung war bereits in der Einladung festgehalten, dass zur Sitzungsteilnahme das Tragen einer FFP2-Maske sowie die Bestätigung eines negativen Covid-Tests, nicht älter als 48 Stunden, notwendig ist. Laut Bezirksbauernkammer richtete man sich dabei nach dem Sicherheitskonzept der Landwirtschaftskammer. „Wolf wollte sich auch vor Ort nicht testen lassen. Daher konnte er nicht teilnehmen. Als Obmann habe ich die Verantwortung für alle Funktionäre“, betont Bezirksbauernkammer-Obmann Johannes Zuser.

Landwirtschaftskammer: „Korrektes Vorgehen“

Bei der Landwirtschaftskammer bestätigt man das korrekte Vorgehen der Bezirksbauernkammer. Man wolle niemanden ausschließen, es geht aber um die Sicherheit aller Teilnehmer. „Der Funktionär hätte vor Ort die Chance gehabt, sich zu testen, er hat für sich entschieden, an der Sitzung nicht teilzunehmen“, erklärt ein Sprecher.

Kein Verständnis für das Vorgehen zeigt weiterhin der ausgeschlossene Wolf: „Ich hatte eine FFP2-Maske auf und der Abstand von zwei Metern wurde eingehalten. Ich wollte mir aber nicht in die Nase fahren lassen.“ Der ehemalige FPÖ-Funktionär, der nunmehr unabhängig ist, war aber nicht der einzige Mandatar, der nicht teilnehmen durfte.

Auch ein Bauernbund-Funktionär wollte keinen Nasenabstrich machen. „Er wollte nur einen Rachenabstrich machen, das war vor Ort aber nicht möglich. Daher konnte er leider auch nicht teilnehmen“, erklärt Zuser.

Wolf findet das Vorgehen von Zuser nicht richtig, zudem gebe es laut ihm keine rechtliche Grundlage für das Vorgehen. „Ich glaube, es sollte jedermanns freie Entscheidung sein. Man darf mir daher nicht den Zutritt verweigern.“ Er nennt als Beispiel die Ladegutsicherung bei einem Anhänger: „Die einen machen keine Sicherung, fahren dafür aber langsamer. Andere sichern und geben dafür weniger Acht.“