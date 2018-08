An 28 Tagen hatte es heuer bereits über 30 Grad, auf den Zehnjahresschnitt gesehen gab es teils um 75 Prozent weniger Niederschlag: für die Landwirte im Bezirk eine Ausnahmesituation.

Die Hitzewelle ist für einige Bauern sogar existenzbedrohend. Das weiß auch Bezirksobmann Johannes Zuser von der Landwirtschaftskammer: „Besonders stark betroffen sind die exponierten Lagen, wie etwa das südliche Waldviertel.“ Pflanzen-Berater Johannes Fitzthum klärt weiter auf: „Gerade im Grünland ist das stark spürbar. Hier kam es außerdem auch aufgrund von Engerling-Befall zu Schäden.“ Betroffen sind vor allem St. Oswald und Nöchling. „Die Raupe frisst die Wurzel und lockt auch Schwarzwild an“, erklärt Fitzthum weiter.

„Weil die Temperaturen den Tieren in ihrer Leistung zusetzen“Johannes Zuser

Dass das Grünland in diesem Jahr nicht ertragreich war, hat große Auswirkungen. Kammersekretär Martin Auer erklärt: „Dadurch kam es zu Notverkäufen in der Rinderwirtschaft, weil die Bauern kein Futter hatten und sich das Zukaufen nicht leisten konnten.“ Das liege daran, dass aufgrund der Nachfrage nach Futter der Preis in die Höhe geschossen ist. „Gleichzeitig sank aber auch der Preis für das Vieh, weil jetzt viele verkaufen wollen. Ein Teufelskreis.“

Auch das Kraftfutter hat nämlich im Preis angezogen, weil aufgrund der Hitze die Donauschiffe nicht mehr voll beladen fahren können. Dass es jetzt abgekühlt hat, ändert an der Situation im Grünland nichts mehr. Lichtblick ist für viele der Mais. Er bekam im Juni noch Wasser: „Der Mais rettet viele Landwirte noch. Ohne ihn wäre es noch viel schlechter.“ Mais kann nämlich als Futtermittel dienen. Wer sein Vieh halten konnte, verzeichnet trotzdem Hitzeverluste: „Weil die Temperaturen den Tieren in ihrer Leistung zusetzen“, sagt Zuser. Auch dem Wald setzt die Hitze zu. Mehr dazu auf den Seiten 30 und 31.