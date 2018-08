In Loosdorf gab es am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Sportstadtstraße eine Gasexplosion in einem Wohnhaus im ersten Stock!

Feuerwehrkommandant Johannes Wabro berichtet: „In der Küche konnten wir Campinggasflaschen finden. Die Ursache für die Explosion ist unbekannt. Es ist wohl alles durch die Gegend geflogen. Die Küchentür hat es rausgerissen, zum Glück waren die Fenster offen, das hat die Druckwelle gehemmt.“

Insgesamt waren zwei Feuerwehren mit 27 Mann eine Stunde im Einsatz. Brandermittler sind vor Ort und die Polizei ermittelt nach der Ursache.

Durch die Explosion wurden zwei Männer schwerverletzt und ein Mann leichtverletzt, welcher im Nebenraum geschlafen hat. Die Männer sind zwischen 23 und 30 Jahren alt.