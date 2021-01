Nur ein frisches Bier ist auch ein gutes Bier. Doch um frisches Bier gewährleisten zu können, braucht es Planungssicherheit. „Ein Bier schmeckt am besten frisch. Nach einigen Monaten schmeckt es einfach nicht mehr so richtig. Es darf also nicht zu lange stehen bleiben“, erklärt Paul Haselböck von der Wirtshausbrauerei in Münichreith.

Dadurch, dass seine Brauerei (und auch viele andere kleinere Brauereien) großteils an die Gastronomie liefern, ergibt sich ein Problem: „Ich mache etwa 15 Prozent des Umsatzes, da die Gastronomie komplett wegfällt. Daher produzieren wir auch nicht so viel, damit wir nur frisches Bier aus heimischen Zutaten anbieten“, erklärt er.

Doch genau da könnte sich ein großes Problem ergeben: „Schlimm wäre es, wenn es heißt, dass in zwei Wochen die Gastronomie wieder aufmachen darf. Dann würden alle bestellen und wir wären in kurzer Zeit komplett leer. Daher brauchen wir unbedingt Planungssicherheit, die es aber leider nicht wirklich gibt“, zeigt Haselböck ein Problem auf. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: „Man kann gerne jederzeit Bier abholen. Ich bin immer erreichbar.“