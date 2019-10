Grüne Jubelstimmen, blauer Katzenjammer: So lässt sich der Wahlsonntag für Grünen und FPÖ zusammenfassen. Nach dem Debakel bei der Wahl 2017 feiern die Grünen auch im Bezirk ihr Wahlergebnis. Die Melker Spitzenkandidatin Bettina Schneck legte in ihrer Heimatgemeinde mehr als 9,4 Prozentpunkte zu. Deutlich zulegen konnten die Grünen auch in den Gemeinden, die direkt vom Jungbunzlauer-Projekt betroffen sind.

„Uns glaubt man das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Wir sind hier authentisch und deshalb konnten wir punkten“, ist sich Schneck sicher. Bezirkschef Emmerich Weiderbauer sieht einen Vorteil für die Gemeinderatswahl: „Wir müssen den Schwung mitnehmen.“

Ein blaues Auge holte sich die FPÖ bei der Nationalratswahl. In jeder Gemeinde sind Wähler verloren gegangen. Den meisten Stimmenverlust verzeichneten die Blauen in Golling ( -13,49 Prozent). In der blauen Hochburg Blindenmarkt verlor die FPÖ ebenfalls zwölf Prozent. Betroffen von der FP-Pleite ist auch Manfred Mitmasser aus Marbach. Er schrammt an seinem Mandat vorbei. „Die Misere von der Bundesebene zog sich bis in unsere Gemeindestuben“, klagt Richard Punz, Fraktionsobmann aus Ruprechtshofen.

Noch konkreter bringt es Parteikollege Johann Huber aus St. Leonhard auf den Punkt: „Ich fordere Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache auf, endlich Konsequenzen zu ziehen. Ein Ausschluss wäre für mich das einzig Wahre.“

Alle Ergebnisse im Detail: So hat Eure Gemeinde gewählt!