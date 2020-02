Die Idee kam Marion Löcker, als sie selbst alleine im Auto saß: Auf dem Weg von St. Leonhard nach Loosdorf war das Verkehrsaufkommen groß, aber meist waren die Autositze bis auf den Platz hinterm Steuer leer. „Es gibt viele Mitfahrbörsen – warum also nicht selbst eine ins Leben rufen? Andere haben vielleicht ja das gleiche Ziel“, erläutert die St. Leonharderin. Gesagt, getan: Seit vergangener Woche ist die „Mitfahrbörse – Unser Planet sagt JA“ auf Facebook online.

„Die Gruppe wird gut angenommen, es gibt laufend Postings von Leuten, die unterschiedliche Destinationen und noch freie Plätze haben“, freut sich Löcker. Mit der Plattform will sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits könne man damit die Verkehrslawine in der Region eindämmen und das Klima schonen, andererseits das Mobilitätsangebot erhöhen. „Es gibt viele Orte, die nicht ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind. Wenn schulfrei ist, fahren ja oft gar keine Busse“, sieht sie in der Mitfahrbörse eine Alternative.