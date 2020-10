Keine chemisch-synthetischen Pestizide und Dünger sowie kein Torf: Das sind die Grundkriterien von „Natur im Garten“. Seit 1999 besteht die Initiative des Landes Niederösterreich und mittlerweile ist sie bereits auch ins europäische Ausland exportiert worden.

Großen Anklang findet „Natur im Garten“ im Bezirk Melk. 25 der 40 Gemeinden haben sich den Richtlinien verschrieben und dürfen sich „Natur im Garten“-Gemeinden nennen. Hinzu kommen zwölf Gemeinden, die bereits auf rein biologischen Pflanzenschutz setzen.

Stadtgemeinde Die Blumenwiese am Manker Friedhof ist absichtlich naturbelassen.

Eine Gemeinde, in der „Natur im Garten“ seit Jahren gelebte Praxis ist, ist Mank. Seit 2014 ist die Stadt mit dem markanten Siegel mit dem Igel zertifiziert. Für Bürgermeister Martin Leonhardsberger (VP) war die Motivation von Beginn an klar. „Wir sind ‚Natur im Garten‘-Gemeinde, damit wir unsere Umwelt für künftige Generationen ohne Gift hinterlassen. Jedes Gift, das ich ausbringe, kommt auf irgendeinem Weg wieder zum Menschen zurück. Insofern ist es nicht die schlaueste Taktik, mit Gift in der Umwelt zu hantieren“, erläutert der Stadtchef.

Dieses Ziel ist der 3.200-Einwohner-Gemeinde auch etwas wert. „In der Praxis bedeutet ‚Natur im Garten‘ natürlich einen Mehraufwand“, sagt Leonhardsberger. Seit dem Beitritt 2014 hat die Stadt deshalb eine zusätzliche 15-Stunden-Kraft angestellt. Und der Alltag bei der ökologischen Pflege der Gemeindeflächen hat sich verändert. So kommt beispielsweise beim Friedhof eine Pendelhaue zum Einsatz, auf befestigten Flächen wird das Unkraut mittels einer Bürste entfernt. Zusätzlich bestehen bei Grün- und Parkanlagen naturbelassene Blumenstreifen und etwa beim Betriebsgebiet hat man eine ganze Blumenwiese geschaffen – samt Nützlingshotel.

Das damit veränderte Erscheinungsbild ruft regelmäßig Bewohner auf den Plan. „Wenn man Wiesen einfach naturbelassen wachsen lässt, kommt immer wieder die Frage, warum hier nicht gemäht wird“, erzählt Leonhardsberger von Gesprächen mit der Bevölkerung. Deshalb gelte es, aktiv auf „Natur im Garten“ hinzuweisen. „Wir beschriften die verschiedenen Projekte. Man muss beispielsweise mit Schildern darauf hinweisen.“ Generell sieht Leonhardsberger viel Zuspruch, auch wenn es Zweifler gibt: „Wie bei allen Angelegenheiten in einer Gemeinde gibt es Menschen, die daran Gefallen finden, und welche, die das nicht tun. Es gibt natürlich einige, die am liebsten überall einen Golfrasen hätten, aber das ist nicht die Taktik der Gemeinde.“

Drei Gemeinden noch nicht mit an Bord

Drei Gemeinden im Bezirk Melk sind derzeit weder bei „Natur im Garten“, noch verwenden sie rein biologischen Pflanzenschutz: Kilb, Ruprechtshofen und Hürm. Im Fall von Kilb soll der Beitritt im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung eingeleitet werden, wie VP-Ortschef Manfred Roitner erklärt.

In Ruprechtshofen sind es vor allem zwei Gründe, warum man weiterhin auf konventionelle Grünraumpflege setzt – das Ortsbild und der finanzielle Aspekt. „Mir ist es ein Anliegen, dass wir ein gepflegtes Ortsbild haben“, sagt VP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer. „Und es ist in einer Gemeinde, gerade in Zeiten wie diesen, nicht verboten zu wirtschaften.“ Deshalb wolle man insbesondere die größeren Flächen weiterhin konventionell behandeln. „Ich sage ganz offen: Solange wir es nicht machen müssen, werden wir nicht beitreten.“

In dieselbe Kerbe schlägt Hürms Ortschef Johannes Zuser (VP): „Wir haben das schon mehrmals in der Gemeinde besprochen. Wir sind aber der Meinung, dass wir aufgrund der Einfachheit der Pflegearbeiten derweil nicht bei ‚Natur im Garten‘ teilnehmen werden.“