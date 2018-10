Aufgrund der neuen Schulautonomie können Schulen über schulautonome Tage selbst bestimmen. Diesen Umstand nutzen einige Bildungseinrichtungen, um rund um die kommenden Feiertage, Herbstferien auszurufen. Was für die Schulkinder Freude bedeutet, löst bei einigen Eltern aber Sorgenfalten aus.

Besonders Eltern mit Kindern an mehreren Schulen stehen dabei vor Herausforderungen, wie betroffene Familien gegenüber der NÖN schildern. So meldeten sich Erziehungsberechtigte, bei denen ein Kind die Volksschule Loosdorf, ein anderes Kind das Melker Stiftsgymnasium besucht.

„Ich verstehe nicht, warum es nicht an allen Schulen gleich ist. Für die Eltern stellt dies eine enorme Herausforderung dar."Loosdorferin Ingrid Lambeck

Während in Loosdorf vom 26. Oktober bis zum vierten November Herbstferien sind, setzt das Stiftsgymnasium seine autonomen Tage anders ein. „Ich verstehe nicht, warum es nicht an allen Schulen gleich ist. Für die Eltern stellt dies eine enorme Herausforderung dar. Ich bin froh, dass wir Großeltern haben, die uns aushelfen können“, ärgert sich die Loosdorferin Ingrid Lambeck, deren Kinder in Loosdorf und Melk zur Schule gehen.

Auch die Kinder von Willi Hiemetzberger besuchen an beiden Standorten die Schule. „Wir haben die Problematik umschifft, da wir unsere Arbeitszeit flexibel gestalten können. Dennoch braucht es ein Home-Office und Terminverschiebungen“, erklärt Hiemitzberger.

Dass die Herbstferien nicht für alle Familien von Vorteil sind, ist Petra Matejschek, Direktorin der Volksschule Loosdorf, bewusst. Da in der Gemeinde Volksschule, NMS und auch die Sonderschule in einem Gebäude sind, fasste man vor der Debatte um die Durchführung der Herbstferien den Entschluss, dass entweder in allen drei Schulen die Ferien stattfinden oder eben nicht. „Und dieses Votum fiel innerhalb der Schulforen positiv aus, also probieren wir dieses Jahr die Herbstferien in Loosdorf aus“, erklärt die Direktorin. Matejschek betont aber, dass diese Entscheidung nicht für die nächsten Jahre in Stein gemeißelt ist.

Das Schulforum aus Lehrern, Eltern und der Direktion wird im Schuljahr darüber entscheiden. „Wenn das Modell heuer nicht gut ankommt, wird es beim nächsten Mal bestimmt nicht wieder eine Mehrheit finden“, möchte die Direktorin den Herbstferien dieses Jahr eine Chance geben. Im Schulzentrum Ybbs gibt es dieses Jahr ebenso wie in der HLUW Yspertal Herbstferien. „Aufgrund der Matura im Juni geht es gar nicht anderes“, betont Schulzentrum-Direktor Rainer Graf.

Ybbser Schulzentrum für einheitliche Regelung

Er plädiert aber für eine einheitliche Regelung: „Für die Eltern ist es so unzumutbar.“

Ein koordiniertes Vorgehen bei der Gestaltung wünscht sich auch SP-Landtagsabgeordneter Günther Sidl: „Es braucht hier niederösterreichweit eine organisatorische Verbesserung und auch Planungssicherheit für die Schulen.“ Für SP-Landeshauptmann-Stellverteter Franz Schnabl stehen die Eltern vor „kaum bewältigbaren Betreuungssituationen“. „Eltern sollen 60 Stunden pro Woche arbeiten und im Gegenzug werden die Mittel für die Kinderbetreuung nicht erhöht und ein Chaos bei den Ferienzeiten ausgelöst“, ärgert sich Schnabl.

Beim Landesschulrat stellt Bildungsdirektor Johann Heuras klar, dass Teil der neuen Schulautonomie auch die Autonomie über die schulautonomen Tage ist. „Durch die jüngste Änderung durch das Pflichtschulgesetz entscheidet jede Schule gemeinsam mit den Schulpartnern über die freien Tage“, erklärt Heuras.