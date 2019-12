Bald ist es wieder so weit: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und damit auch die große Frage nach dem Weihnachtsessen. Die Überlegungen, was in diesem Jahr beim Weihnachtsfest auf den Tisch kommen soll, sollten bald abgeschlossen sein.

Egal, ob ein traditionelles Weihnachtsessen oder ein vegetarisches Weihnachtsmenü geplant ist – ein leckeres Mahl gehört zum Heiligen Abend einfach dazu. Die NÖN blickte in die Töpfe von denen, die sowieso schon das ganze Jahr hinter dem Herd stehen: den Wirten im Bezirk. Bleibt bei ihnen am Heiligabend der Ofen kalt oder schwingt jemand anderer den Kochlöffel?

Ausschlafen am 24. Dezember? Fehlanzeige bei der Familie Schachner aus Maria Taferl. Bei ihnen geht es schon sehr früh los. Der Mehrgenerationenhaushalt begibt sich um halb acht zur ersten Messe. „Danach gibt es bei meiner Schwägerin ein Fastenfrühstück“, erzählt die Hotel-Chefin Michaela Schachner. Anschließend geht es auf eine Wanderung durch die Steinbachklamm.

Die junge Familie Schachner, Sohn Ferdinand und Schwiegertochter Marie-Luise samt den drei Buben, besucht anschließend die Familienmesse. Einstweilen wird das Abendessen zubereitet und der Baum geschmückt. „Bei mir zu Hause gibt es immer das große Familientreffen. Meine Kinder mit den Enkelkindern und der Schwiegermutter kommen vorbei“, berichtet sie.

Nach der Suppe folgt die Bescherung. „Früher habe ich immer das Steak gebraten, jetzt macht das mein Sohn Maximilian. Er ist selbst Küchenchef in einem Restaurant in Wien. Die Kochleidenschaft bleibt in der Familie“, lacht Schachner. Den Abend lässt die Großfamilie gemütlich ausklingen.

„Besonders schön ist es, dass sich uns ein syrischer Mitarbeiter, der hier keine Familie hat, anschließt.“Karin Gruber-Rosenberger, Donau Lodge, Ybbs

Erich Mayrhofer, Chef vom Bärenwirt in Petzenkirchen, steht ebenfalls selbst am Herd. „Heuer ist es ruhiger an Weihnachten, da wir schon Tage vorher unser Lokal geschlossen haben“, freut er sich. Seine Liebsten – oft bis zu zehn Leute – verwöhnt er mit Beef Tartare, Räucherforelle und saftigem Rinderfilet. „Zum süßen Abschluss gibt es eine Crème brûlée. Jedes Jahr zaubere ich etwas Anderes“, erklärt Mayrhofer. Passend zu den Speisen wird auch Wein serviert.

Karin und Ernst Gruber-Rosenberger, Betreiber des Babenbergerhofes und der Donau Lodge in Ybbs, verbringen Weihnachten im Kreis der Familie: ihren Kindern und den Müttern. „Besonders schön finden wir es, dass sich uns ein syrischer Mitarbeiter, der hier keine Familie hat, anschließt“, freut sich Gruber-Rosenberger. Er wird den Weihnachtsabend ebenso wie die Schwester ihres Mannes – wenn sie im Land ist – mit ihnen verbringen. „Ganz klassisch putzen wir gemeinsam den Baum auf und hören dabei Weihnachtslieder“, berichtet sie.

Dieser Tag ist das gemeinsame Geschenk an alle. „Es ist definitiv einer der schönsten Tage des Jahres, wenn wir unsere Familie um uns haben und ganz für uns sind“, freut sich die Gastwirtin. Seit ihrer Kindheit gibt es traditionell am 24. Dezember Schinkenrollen und gefüllte Eier. „Das sind ganz unkomplizierte Speisen. Wir bereiten alles selbst zu. Da wir wenig Zeit für Familienleben haben, genießen wir diesen Tag ganz besonders – das ist unsere eigene Familientradition“, resümiert sie.

Etwas stressiger geht es bei Familie Ringsmuth aus Melk zu. „Wir arbeiten bis zum Schluss. Auch am 24. Dezember muss ich mit dem Bus fahren“, berichtet der Chef vom Wachauerhof, der noch ein Bus- und Reiseunternehmen leitet. Seit drei Jahren gibt es eine Tradition beim Essen: gefüllter Truthahn mit Rotkraut. „Wir feiern im engsten Kreis mit den Kindern. Davor wurde immer die ganze Familie eingeladen und es gab jedes Jahr etwas Anderes“, erzählt er. Bei ihnen schwingt die Frau des Hauses den Kochlöffel.