Für ein Aufjaulen sorgt das neue, vom Landtag beschlossene Hundehaltegesetz. Kritik hagelt es vor allem für die verstärkte Beißkorbpflicht „bei größeren Menschenansammlungen“. Gesammelt werden nun sogar Unterschriften für eine Volksbefragung. Die NÖN hörte sich in der Region um, wie dort die verschärften Bestimmungen für Vierbeiner ankommen.

Dass das neue Gesetz auch Assistenzhunde für behinderte Menschen betrifft, kritisiert Obfrau Cornelia Reithner vom Verein „FairTrained“ aus Münichreith scharf. „Es ist einzig vermerkt, dass diese Begleithunde während der Ausbildung von der Maulkorb- und Leinenpflicht ausgenommen sind. Soweit zumindest die Theorie“, berichtet sie. Ihr fehlt die Definition, was genau „während des Trainings“ bedeutet.

„Wenn ich den angehenden Blindenführhund während des Stadttrainings in einem Park aus dem Führgeschirr nehme und ihm erlaube, sich zu lösen und zu schnuppern, ist er dann noch im Training?“, fragt sie sich. Oder wie sieht es aus, wenn ein Assistenzhunde-Azubi privat oder im Training im Restaurant dabei ist?

„Wie will man kontrollieren, welcher Hund tatsächlich in Ausbildung ist?“, stellt Reithner in den Raum. Besonders fraglich ist die Situation, wenn es um Welpen geht. „Sind die immer ‚im Training‘? Es ist zwar schön, dass an die Assistenzhunde gedacht wurde, aber diese Ausnahmeregelung ist extrem schwammig“, kritisiert Reithner.

Für sie ist das eine Grauzone, innerhalb derer man womöglich eine Anzeige riskiert. „Der Hundehass steigt spürbar, das merken wir auch beim Training in der Öffentlichkeit immer wieder“, bemängelt die Trainerin. In Zukunft müsste sie ihren angehenden Assistenzhunden an vielen Trainingsorten einen Maulkorb anlegen. Sogar Welpen. „Servicehunde für körperbehinderte Menschen verrichten beinahe alle Hilfsleistungen mit dem Maul. Wie sollen sie das in Zukunft erlernen?“, fragt sich Reithner. All das trainieren Hundetrainer natürlich schon lange, bevor ein Assistenzhund bei einem behinderten Menschen einziehen kann. „Apportieren mit Maulkorb funktioniert nicht“, resümiert sie. „Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass ein Fremdkörper an dieser sensiblen Stelle des Körpers unangenehm ist.“

„Beißattacken passieren eher zuhause “

„Die Mehrheit der Beißvorfälle passiert nicht in der Öffentlichkeit. In der Schule ist es üblich, dass Verkehrserziehung gemacht wird. Ebenso könnte einmal im Semester ein Besuch zum Thema Hundeverhalten stattfinden“, erklärt Reithner. Stattdessen werden pauschal alle Hunde bestraft, was so manchen Hund durch die eingeschränkte mimische Kommunikationsfähigkeit womöglich erst zum „Problemfall“ macht.

„Es sei denn, der Hund wird in einer Tasche getragen. Das ist dann zwar alles andere als hundegerecht, aber immerhin erspart man sich den lästigen Maulkorb“, merkt die Ausbildnerin zynisch an. Auch Daniela Hinterdorfer vom Hundesportverein Bergland kritisiert das neue Gesetz. „Die Erziehung und Ausbildung der Hunde sowie die Schulung aller Hundehalter wären weitaus effektiver“, findet sie. Für sie gehört der in den Hundeschulen angebotene Sachkundevortrag schon vor der Anschaffung eines Hundes verpflichtend dazu. Ebenso eine generelle Prüfungspflicht für alle Hunde. „Der richtige Umgang des Hundeführers mit seinem Hund sowie das Wesen und der Grundgehorsam der Hunde werden hier überprüft“, erklärt die Trainerin.

Konrad Gutlederer aus Ruprechtshofen absolvierte mit seinem Boxer vor Kurzem die Begleithundeprüfung, für ihn war es eine tolle Bereicherung. „Ich habe mit 62 Jahren die Prüfung abgelegt. Niemand traute mir zu, dass ich diese mit meinem quirligen Boxer bestehe“, freut er sich. So komplett anfreunden kann sich „Bauer sucht Frau“-Star Thomas Stöckl aus Krummnußbaum mit dem Hundehaltegesetz auch nicht. „Also generell finde ich es in Ordnung, meinen Hund auf öffentlichen Strecken an der Leine zu halten. Wenn ich meinen Hund allerdings auf einer Wiese laufen lassen möchte, halte ich die Leine für übertrieben“, meint der Jungbauer.