Zahlreiche Pferdehalter, die ihre Lieblinge bei der verdächtigen Dame in der Region Mank eingestellt hatten, suchen jetzt ihre Pferde. Denn ein Teil, von den mit Schutzvertrag abgegeben Tieren, ist verschwunden.

So wie der 17-jährige Wallach "Nemo" (Bild oben). Von ihm fehlt jede Spur. "Ich dachte, dass ich meinen Dicken auf einen guten Endplatz abgeben habe", ist seine Besitzerin traurig. Seit sich auf Facebook die Vorwürfe gegenüber der jungen Verdächtigen häufen, suchen immer mehr Geschädigte ihre Pferde. In dem Stall in der Region Mank sind zuletzt 20 Tiere untergebracht gewesen.

Geschädigte können sich bei Polizei melden

Laut einer Augenzeugin stehen jetzt nur noch vier dort. Ein Teil ist bereits abgeholt worden und der andere Teil bleibt unauffindbar.

02.10.2019 – Polizei ermittelt Verdacht auf illegalen Pferdehandel im Bezirk Melk

"Ich weiß, dass die Pferde als gesund weiterverkauft wurden. Obwohl sie alt oder krank waren. Eigentlich hätten diese Pferde überhaupt nicht verkauft werden dürfen, die Verträge waren ungültig. Denn sie wurden unter falschen Namen unterzeichnet", berichtet eine Geschädigte.

Die Polizei ermittelt indes in Richtung Betrug. "Zur Zeit müssen noch die genauen Besitzverhältnisse der Tiere, der bisher bekannten Fälle, abgeklärt werden", erklärt ein Sprecher der Landespolizeidirektion.

Weitere Geschädigte können sich jederzeit beider Polizeiinspektion Mank, unter der Telefonnummer 059133-3135 melden.

Der Fall kam ins Rollen, da die Verdächtige die Miete für ihren Stall nicht mehr zahlte. Als eine Angestellte des Vermieters sie besuchte, fielen ihr die Pferde auf, die in einem schlechten Zustand auf der Koppel und in einem dunklen Stall hausten.

Weitere Informationen zu diesem Fall lest ihr in der nächsten Printausgabe!