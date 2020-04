Schulschwänzer, ahnungslose Kinder, verblendete Greta-Besessene: Die Beschimpfungen für die Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung reichen von plump bis einfallsreich. Nikolaus Mandlburger aus Loosdorf ist 24 Jahre alt und war schon bei einigen Klimademos. Direkt angepöbelt wurde er dabei noch nie. „Ich kenne aber die Vorurteile“, meint er, „wenn man aber nicht bis zu einem gewissen Grad provokant ist, erhält man leider wenig bis gar keine Aufmerksamkeit. Und wir haben etwas zu sagen.“

Seit der Coronakrise gibt es keine Klimastreiks mehr an Freitagen. Die bunten Plakate bleiben – so wie ihre Künstler – derzeit zu Hause. Mandlburger, der Biologie und Bioinformatik studiert, befindet sich gerade in der Heimquarantäne in Loosdorf. Er sowie die „Fridays for Future“-Bewegung sind aber nicht untätig: Sie fordern auf, während der Coronakrise nicht auf die Klimakrise zu vergessen.

„Green Deals“ brauche es auch im Bezirk Melk

„Die aktuelle Neuausrichtung der Wirtschaft wird unser Leben in den kommenden Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen. Für uns wichtig, dass man das Geld nicht nur schnell fließen lässt, sondern die Weichen für eine klimagerechte Zukunft stellt“, erklärt Mandlburger. Und das solle auf allen Ebenen, wie etwa bei den derzeit diskutierten „Rettungsgeldern“ der Fluggesellschaften, stattfinden. Auch auf lokaler.

„Die Airlines sind ein Beispiel, dass man auf alle Projekte herunterbrechen kann. Da soll viel Geld ohne Auflagen investiert werden, das geht nicht“, führt der Loosdorfer weiter aus. „Green Deals“ brauche es laut Mandlburger etwa auch im Bezirk Melk. WKO-Bezirksobmann Franz Eckl gibt dem 24-Jährigen teilweise recht.

„Ich bin absolut dafür, die Umwelt zu schützen. Die Frage ist aber, was nach der Coronakrise wirtschaftlich vertretbar ist“, meint Eckl und fasst es kurz: „Zuerst Arbeitsplätze, dann die Umwelt.“ Für Mandl-burger ist diese Reihung nicht notwendig. „Klimaschutz und Wirtschaft sind keine Gegensätze. Wir wollen nicht das Geld der Wirtschaft wegnehmen, sondern Wirtschaft schaffen, die mit den Interessen einer Klimagerechtigkeit vereinbar ist.“ Und das seien keine „Spinnereien“, wie der Loosdorfer betont: „Wir schreien nur laut, was die Klimaexperten schon jahrzehntelang sagen.“