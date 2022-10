Bezirk Melk: Künstlerinnen und Künstler öffneten ihre Ateliers .

Mehr als 40.000 Besucher waren am vergangenen Wochenende bei den „Tagen der offenen Ateliers“ in Niederösterreich unterwegs. Bereits zum 20. Mal gab es diese Tage, die zu mehr Kulturgenuss aufrufen wollen. Im Bezirk Melk gab es dank vieler kreativer Geister in der Region zahlreiche Werke in den Ateliers zu bestaunen.