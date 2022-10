Letzter Dollfuß-Platz ist bald Geschichte

Der „politische Aktionismus“ – Manks Stadtchef Martin Leonhardsberger (ÖVP) nannte es Diebstahl – von Manks Ex-SPÖ-Stadtrat Anton Hikade hatte Erfolg. Der seit Jahren umstrittene Dollfuß-Platz erhält einen neuen Namen.

Anton Hikade kämpfte seit Jahren für die Umbenennung des Platzes. Foto: NOEN

Warum die plötzliche Wende durch die Manker ÖVP? Wie von der NÖN berichtet, schraubte Hikade vor mehr als zwei Wochen die beiden Straßenbezeichnungsschilder am Dollfuß-Platz ab und schickte diese an das Haus der Geschichte in Wien und Niederösterreich. Sein Ziel: Die Tafeln sollten im Museum bleiben, der Platz schleunigst umbenannt. werden. Bisher berief sich Leonhardsberger stets auf die im Zuge des ebenso umstrittenen Dollfuß-Museums im Texingtal eingesetzte Historikerkommission, die sich auch am Rande mit dem Dollfuß-Platz beschäftigen sollte (die NÖN berichtete exklusiv).

Museen sprechen sich für Umbenennung aus

Vergangene Woche wurde dann der Druck zu groß. In einer Aussendung teilten die beiden Museen mit, dass die Straßenschilder wieder an die Stadtgemeinde Mank retourniert werden. Gleichzeitig plädierten diese aber auch für die Umbenennung des Platzes – und dafür, die Schilder nicht wieder anzubringen. „Die Gemeinde könnte diese Gelegenheit nützen und eine Umbenennung des Platzes in die Wege leiten“, schlugen die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer, und der wissenschaftliche Leiter des Hauses der Geschichte in St. Pölten, Christian Rapp, einheitlich vor. „Im Anschluss könnten zwei der alten Straßenschilder mittels Gemeinderatsbeschluss als Schenkung an unsere beiden Museen gehen. Das ermöglicht uns, auf einem rechtmäßigen Weg aktuelle Zeitgeschichte zu dokumentieren“, so der Vorschlag der Museen. Detail am Rande: Christian Rapp ist auch Teil der Historikerkommission und griff damit der Entscheidung vor.

Nach den Äußerungen der Museen reagierte Leonhardsberger und kündigte einen Antrag zur Umbenennung des Platzes in der kommenden Gemeinderatssitzung an. Für Hikade ein Freudentag: „Für mich ist das überwältigend. Ich setze mich seit Jahren für die Umbenennung ein. Ich habe es einfach nicht ausgehalten, dass Mank den Beschluss des Landtages negiert.“ Lob für Hikade gibt es zudem von SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl: „Die Beharrlichkeit von Anton Hikade hat sich ausgezahlt. Ihm gebührt ganz großer Respekt. Die Zeit der Verklärung von Engelbert Dollfuß muss endlich ein Ende haben.“

Der Platz war für mich auch ein Symbol dafür, dass der Widerstand des österreichischen Staates gegen den Nationalsozialismus nicht vergessen ist.“ Claudia Tancsits, Enkelin von Engelbert Dollfuß

Naturgemäß weniger Freude mit der Umbenennung des Platzes hat die Enkelin von Dollfuß, Claudia Tancsits. Sie lobt das jahrelange Engagement von Leonhardsberger für den Erhalt des Platzes und, dass es bisher zumindest in Mank noch einen Dollfuß-Platz gegeben hat. „Der Platz war für mich auch ein Symbol dafür, dass der Widerstand des österreichischen Staates gegen den Nationalsozialismus nicht vergessen ist“, betont Tancsits. Besonders bitter sei für sie, dass die Umbenennung durch eine „ungesetzliche Aktion eines ehemaligen SPÖ-Politikers“ ausgelöst wurde. „Natürlich bin ich traurig über die jüngste Entwicklung. Ich finde, dass Bürgermeister Leonhardsberger mit seiner ursprünglichen Reaktion auf die ,Protestaktion‘ den Nagel auf den Kopf getroffen hatte“, sagt Tancsits.

Martin Leonhardsberger will einen Antrag im Gemeinderat stellen. Foto: NOEN

Wie der Platz künftig heißen soll, sollen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. „Bis 20. Oktober sind alle Mankerinnen und Manker aufgerufen, einen Namensvorschlag für den Platz einzubringen“, erklärt Leonhardsberger. Die Abstimmung erfolgt im Gemeinderat am 4. November.

Vorschläge gibt es derzeit − auch auf der Facebook-Seite „Leben in Mank“ − bereits einige. Mit einer Idee für einen neuen Namen meldete sich auch die wissenschaftliche Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte in Österreich, Martha Keil, zu Wort. Sie gratuliert der Stadtgemeinde Mank zur Entscheidung, den Platz umzubenennen, und sieht als würdige neue Namensträgerinnen vier Shoa-Opfer aus Mank, die spätestens bis Juni 1940 in Mank wohnhaft waren. Sie betrieben in „Mank 44-45“ ein Geschäft, das geplündert und später arisiert wurde. Geht es nach Keil, solle der Platz Hedwig, Ida, Theresia und Rosy Seidler-Platz heißen. Hedwig und Ida starben im Konzentrationslager Theresienstadt, Theresia und Rosy wurden in Chelmno ermordet. „Es wäre eine schöne Geste, wo es sowieso so wenige Straßennamen nach weiblichen Persönlichkeiten gibt“, brachte Keil ihren Vorschlag bereits bei der Stadtgemeinde Mank vor.

Und was passiert künftig mit den Manker Ehrenbürgerschaften von Dollfuß, Kurt Schuschnigg und Ernst Rüdiger von Starhemberg? Laut Stadtchef Leonhardsberger sollen diese mit der Historikerkommission Mitte Oktober besprochen werden. Danach sind sie ebenfalls Thema im Gemeinderat und dann wahrscheinlich ebenso Geschichte wie die Diskussion um den Dollfuß-Platz.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.