LJ-Projektmarathon 2022: Von Wartehütte bis Aussichtsplattform

42 Stunden, ein Wochenende, acht Gruppen. Der Landjugend-Projektmarathon ist im Bezirk gelaufen, die Gruppen stellten in wenigen Tagen beachtliche Projekte auf die Beine.

Hofamt Priel-Persenbeug

„Die Hütte Eben für jeden.“ Mit der Aufgabe, ein Buswartehäuschen zu errichten, startete die Landjugend Hofamt Priel-Persenbeug in das Marathonwochenende. Aber bei nur einem Projekt blieb es nicht: Die Gruppe nahm sich zusätzlich die Anpreisung des Hofamt Prieler Wanderweges, den „Kneippweg“, vor. Ein Werbefilm soll künftig für mehr Interesse am Wanderweg in der Umgebung sorgen.

Kilb

„A Himmlisches Platzl – Momente der Begegnung im Kilber Pfarrgarten.“ Die Erneuerung des Pfarrgartens war die Aufgabe der Landjugend Kilb. Die Blumenbeete, die Wasserentnahmestelle sowie das Tor gestaltete die Gruppe neu. Auch ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung wurde gesetzt. So beteiligt sich der Sprengel beim Projekt „Pflück mi! − Das gelbe Band“ des Landes Niederösterreich und lokalisiert im Zuge dessen Bäume, die nicht geerntet werden mit einem gelben Band. Eine Sitzgelegenheit gibt es nun ebenso. Zusätzlich wurde ein Konzept für den Kilber Advent im Pfarrgarten zusammengestellt.

Leonhofen

„Leonhofner Panoramablick – Egal ob Nord, Süd, Ost oder West, der schönste Ausblick im Melktal steht fest.“ Die Landjugend Leonhofen stellte eine Aussichtsplattform auf die Beine. Die Nachhaltigkeit stand im Fokus (die NÖN berichtete).

Neumarkt-Blindenmarkt

„Tatü-Tata! Die Landjugend ist da.“ Für interessierte Kinder und den Feuerwehrnachwuchs erbaute die Landjugend Neumarkt-Blindenmarkt ein Feuerwehrauto aus Holz. Fallschutz und Bau des Fundaments waren nur einige der vielen Arbeiten für das Auto, welches nun am Spielplatz in Blindenmarkt zu finden ist.

Münichreith

„Des Platzerl beim Materl.“ Neben dem Bauhof ließ die Landjugend Münichreith eine Sitzgelegenheit entstehen. Zudem wurde der Zugang neu gestaltet. Mit Blumen und Steinen wurde der Platz noch verziert und verschönert. Zusätzlich wurde die Rückseite des bestehenden Pavillons im Gemeinschaftsgarten mit einer Holzverschalung verschlossen.

Petzenkirchen-Bergland

„Jung und Alt finden in unserer Gemeinde Halt.“ Für die verschiedensten Generationen setzte die Landjugend Petzenkirchen-Bergland ein Projekt um. Drei mobile Buswartehäuschen nahmen während der Arbeiten Form an. Weiters wurde eine Pergola für die Senioren des Betreuten Wohnens in Petzenkirchen errichtet. Auch die Allgemeinheit kommt auf ihre Kosten, denn auf den Wanderwegen in Bergland frischte die Gruppe die Beschilderungen auf.

Emmersdorf

„Kraftpunkt und Stille.“ Unter der Landjugend Emmersdorf sollte das historische Bauwerk „Burgkircherl in Gossam“ neu zum Leben erweckt werden. Die Gruppe schaffte einen Begegnungs- und Rastplatz für alle Generationen. Mäh- und Pflegearbeiten sollten die Grasnarbe rund um das Gebäude verschönern. Bis tief in die Nacht wurde gearbeitet, weswegen die Gruppe ein Notstromaggregat und die Beleuchtung der Freiwilligen Feuerwehr Gossam benötigte.

Texing-Kirnberg

„Die Mitte des Mostviertels gibt dir die Kraft – genieße die Aussicht mit Birnen, Most und Apfelsaft.“ Die Aufgabenstellung der Landjugend Texing-Kirnberg umfasste die Errichtung eines Aussichtsturms und eines Getränkebrunnens entlang eines Wanderweges am geographischen Mittelpunkt des Mostviertels. Die Gruppe fertigte ebenso mehrere Imagevideos an.

