Am Dienstag der Vorwoche die Briefe aufgesetzt, am Donnerstag schon im Postkasten: Alleine, dass alle Bürger rechtzeitig über die Corona-Massentestungen dieses Wochenende informiert werden, war für die Gemeinden mit Stress verbunden. „Es musste natürlich alles schnell gehen. Wir arbeiten – und da spreche ich sicher nicht nur für die Marktgemeinde Marbach, sondern für alle – auf Hochtouren“, gibt VP-Bürgermeister Peter Grafeneder Einblick.

Das Coronavirus sorgt seit dem Ausbruch der Pandemie immer wieder für Herausforderungen auf den 40 Gemeindeämtern des Bezirks. Jetzt steht, nach der Testoffensive für Pädagogen, Menschen in Sozialberufen und Polizisten, ein neuerlicher Kraftakt an: die Covid-Massentests. Am 12. und 13. Dezember wird in den Kommunen – freiwillig und kostenlos – durchgetestet. Die Gesamtorganisation der flächendeckenden Maßnahme liegt bei jeder einzelnen Gemeinde. Unterstützung gibt‘s bei Bedarf von den Einsatzkräften (siehe Seite 8).

In Melk wird an insgesamt drei Orten getestet. VP-Stadtchef Patrick Strobl betont zwar die Freiwilligkeit der Tests: „Allerdings freuen wir uns über jeden einzelnen, der mithilft.“ Mit im Vorbereitungsteam war auch SP-Gemeinderat John Haas. Der Psychologe entwickelte für alle Testteilnehmer ein Informationsblatt zum Thema psychische Gesundheit, welches an alle Teilnehmer ausgeteilt wurde. In Melk kam es auch zu einer Panne bei der Anmeldung. So wurde eine falsche Telefonnummer für Menschen mit Gehbehinderung ausgeschickt, die Stadtgemeinde bedauert den Vorfall. In Mank bietet der Stadtsaal genügend Platz, zwei Teststraßen stehen dort bereit. „Die Blaulichtorganisationen und das pensionierte Ärzteehepaar Schörgenhofer werden uns unterstützen“, meint VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger. Petzenkirchens SP-Ortschefin Lisbeth Kern rechnet mit einem hohen Andrang: „Die Organisation ist anstrengend, aber es wird sich auszahlen.“

Übrigens: Bei einer NÖN-Umfrage zum Thema gaben knapp 49 Prozent an, sich am Wochenende testen lassen zu wollen.