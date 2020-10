Drei Wochen blinkte die Coronaampel „Orange“, vergangenen Freitag erfolgte die Rückstufung auf „Gelb“. Die Rückstufung erfolgte laut der Coronaampel-Kommissionen, da die 7-Tagesinzidenz drei Wochen lang unter dem Signalwert für hohes Risiko, sprich „Orange“, lag. Mit der Rückstufung fiel die ungeliebte Registrierungspflicht für Gäste in der Gastronomie. Ebenso sind - vorerst - die Geisterspiele im Amateurfußball Geschichte.

Das Aufatmen konnte aber nur von kurzer Dauer gewesen sein. Waren es in der Vorwoche 43 Covid-Fälle im Bezirk Melk, stieg der Wert mit Wochenbeginn auf knapp 60 Covid-Fälle. Auch die, für die Ampelkommission wichtige 7-Tagesinzidenz steigt. So gab es noch am Freitag 31 neue Covid-Fälle in den letzten sieben Tagen, am Montag waren es bereits knapp 50. Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Rückläufig ist laut Bezirkshauptmannschaft Melk allerdings die Zahl der Personen unter Quarantäne. Über das Wochenende ging dieser Wert um mehr als 20 Personen auf rund 320 Quarantänefälle zurück. Mit 26 Personen (Vorwoche: 25 Personen) beinahe gleich blieb die Anzahl der Verkehrsbeschränkungen.

87-Jähriger im Landesklinikum verstorben

Im Landesklinikum Melk, wo es am Montag mit einem 87-jährigen Mann mit Vorerkrankungen das 21. Covid-Todesopfer seit dem Frühjahr gab, werden derzeit 15 Covid-Patienten, zwei davon intensivmedizinisch, behandelt.

Erfreulicherweise rückläufig ist der Coronacluster im Manker Pflegeheim. Aktuell sind zwei Bewohner sowie fünf Mitarbeiter positiv getestet. Weiterhin einen Fall gibt es bei den Mitarbeitern des Melker Pflegeheims. Der betroffene Mitarbeiter ist aber nicht direkt im Pflegeheim, sondern im extramuralen Bereich, tätig.