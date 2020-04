Besorgtes Pflegepersonal aus dem Landesklinikum Melk meldete sich vergangene Woche bei der NÖN. Ihre Sorge: Die Zahl der Coronavirus-Fälle unter den Bediensteten soll zuletzt massiv gestiegen sein, wodurch auch die Kapazitäten auf der Coronastation 5 zurückgefahren werden mussten. Betroffen von mehreren Coronavirus-Fällen sollen aber nicht nur die Coronastationen 3 und 5 sein, sondern auch die Radiologie. Die Bediensteten kritisieren gegenüber der NÖN, dass Coronatests zu spät und erst nach Symptomen erfolgen.

Bei der Landesgesundheitsagentur bestätigt Bernhard Jany, dass sich aktuell sechs Mitarbeiter der Radiologie in häuslicher Quarantäne befinden. Pflegedirektorin Doris Roislehrer geht in einem Schreiben an die NÖN nicht auf die konkreten Stationen ein, erklärt aber, dass „die erkrankten Mitarbeiter zum Teil schon wieder genesen und im Einsatz“ sind. Genaue Zahlen, wie viele Personen des Pflegepersonals in den beiden Coronastationen an Covid-19 erkrankt sind, gibt es, trotz mehrmaliger Nachfrage bei der Landesgesundheitsagentur, keine.

Jany schiebt auch die Vorwürfe beiseite, dass auf der Coronastation 5 aufgrund von zu vielen Covid-19-Fällen innerhalb des Pflegepersonals die Kapazitäten für Patienten weniger sind. Waren es Ende März noch 50 Personen, die stationär aufgenommen waren, waren es zuletzt rund 30 Personen. Ein Umstand, den Jany allerdings auf den generellen Rückgang an stationären Aufnahmen von Covid-19-Patienten zurückführt. In ganz Niederösterreich gab es zuletzt nur mehr rund 160 stationäre Patienten. Zudem wurden in Niederösterreich weitere Covid-Schwerpunktkliniken hochgefahren. „Beides zusammen hat zu einer entsprechenden Entlastung des Klinikums in Melk geführt. Insgesamt konnten zudem bereits 72 Patienten entlassen werden“, erklärt Jany.

Lob für Zusammenhalt der Mostviertler Spitäler

Ebenso wie Roislehrer hebt Jany die Arbeit der Mitarbeiter des Klinikums hervor: „Sie haben vor allem in der Anfangsphase die Hauptlast der Versorgung geschultert.“ Lob gibt es von Roislehrer auch für die anderen Mostviertler Kliniken und deren Hilfe. „Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die leer stehende Station 3 unter Bündelung verschiedenster Ressourcen für Covid-Kranke zur Verfügung steht.“