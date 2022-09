Melker Chefinspektor: „Am härtesten, wenn Kinder betroffen sind“

Nach 40 Jahren im Polizeidienst verabschiedet sich Chefinspektor Herbert Oberklammer mit Ende Oktober in den Ruhestand. Mit der NÖN zog er Bilanz.

NÖN: Wie hat sich in vier Jahrzehnten das Polizeiwesen verändert?

Herbert Oberklammer: Extrem viel, wenn man alleine auf Veränderung durch die DNA-Analyse schaut. Ich war immer auf eine genaue Spurensuche erpicht. Es ist sagenhaft, wie viele Täter dank der DNA-Datenbank ausgeforscht werden konnten. Früher kannte man im Bezirk seine Verdächtigen, heute ist die Kriminalität international und hier hilft auch die DNA-Analyse. Tätergruppen aus der Region kommen sehr selten bis kaum mehr vor.

Daneben ist der Respekt gegenüber der Polizei leider gesunken. Da gibt es aber sogar im Bezirk regionale Unterschiede: Nördlich der Donau grüßen die Kinder die Polizisten voller Freude, im Süden der Donau ist das nicht mehr so der Fall.

Sie waren fünf Jahre Chefinspektor im Bezirk, davor aber etwa auch bei der Mordkommission. Welche Fälle sind da besonders in Erinnerung geblieben?

Oberklammer: Persönlich war es für mich immer am härtesten, wenn Kinder betroffen waren. Das trifft einen besonders, da die kleinen Hasen einfach gar nichts dafür können, Opfer zu werden. Das kann man nie ablegen. Am meisten fordernd war aber der Fall Blauensteiner bei der Mordgruppe.

Wir sind da wirklich rund um die Uhr gelaufen. Damals waren Kollegen in Rossatz sehr aufmerksam und haben den Fall ins Laufen gebracht, da sie sich die Medikamente bei einem bedenklichen Todesfall notiert haben. Mein Chef hat damals eine Obduktion angeordnet und so hat man die 200-fache Dosis an Medikamenten gefunden. Am Ende hatten wir fünf Morde und wir haben diese in fünf Zweierteams aufgearbeitet.

Der prägendste Kriminalfall im Bezirk Melk war vor beinahe exakt neun Jahren der Fall Huber. Wie geht man mit so einer Situation um?

Oberklammer: Diesen Tag werde ich nie vergessen. Ich war damals Kommandant in Klein-Pöchlarn und eine Kollegin hat mich noch in der Nacht informiert. Ich habe sofort angeordnet, dass anstelle des Streifenautos mit einem Zivilauto gefahren wird. Mir tut heute noch der Tod von Johann Ecker persönlich weh. Wir kannten uns gut.

In der Polizeiarbeit sieht man die Abgründe der Menschheit. Wie verarbeitet man derartige Einsätze?

Oberklammer: Am besten ist immer das Gespräch mit den Kollegen. Es steht uns aber auch ein PEER-Support-Team zur Verfügung. Man muss aber auch mit der Zeit lernen, nicht alles an sich herankommen zu lassen, sonst schafft man diese Arbeit nicht.

Auf die Lösung welcher Kriminalfälle sind Sie besonders stolz?

Oberklammer: Neben dem Fall Blauensteiner sicherlich die Überführung eines Schulangestellten im Bezirk Melk, der insgesamt 36 Kinder missbraucht hatte. Stolz bin ich aber auch auf die Überführung einer Tätergruppe, der ich über 60 Einbrüche nachweisen konnte. Ich habe damals eine rund zehn Meter lange Excel-Liste gehabt. Die Tätergruppe wanderte dann fast sechs Jahre in Haft. Solche Fälle befriedigen einen. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen war damals perfekt − auch mit den Kollegen in Deutschland.

Etliche Menschen fühlen sich heute weniger sicher als noch vor zehn Jahren. Wie sehen Sie die Sicherheitslage im Bezirk?

Oberklammer: Ich bin überzeugt, dass der Bezirk heute sicherer ist als noch vor vielen Jahren. Das beweisen auch die Zahlen. Die Wohnungseinbrüche sind von 123 im Jahr 2016 auf rund 50 im vergangenen Jahr gesunken. Der Trend ist positiv und man darf eines nicht vergessen: Wenn jemand in mein Wohnhaus einbricht, ist das subjektive Sicherheitsgefühl dahin.

Verschlechtert hat sich die Situation dafür im Bereich Cyberkriminalität. Man sollte immer bedenken, dass einem im Internet nichts geschenkt wird. Besonders schockierend ist für mich die steigende Zahl bei Gewalt in der Familie. Die Zahlen steigen seit Jahren, waren es früher im Schnitt 40 bis 50 Fälle, waren es zuletzt 116 Fälle. Zu 80 Prozent ist dabei auch immer Alkohol im Spiel.

Coronabedingt sind Körperverletzungen in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Für viele war das „Bermudadreick“ in Ybbs verantwortlich. Wie verändert der Neustart die Situation?

Oberklammer: Die Zahlen werden wieder steigen. 2020 und 2021 war der Abfall in der Statistik, bis jetzt ist es aber nicht so tragisch.

Helfen die im Jahr 2018 eingeführten Bodycams?

Oberklammer: Ich habe damals mit den Discobetreibern gesprochen, wie wir das Problem „Körperverletzungen“ in den Griff bekommen. Da kam der Vorschlag Bodycams. Bisher sind sie nur im Pulverfass im Einsatz, die Betreiber des Excalibur planen aber ebenso den Einsatz. Bodycams helfen zu deeskalieren, das sehen wir im Einsatz. Kündigen wir den Einsatz an, verändert der Täter oft sein aggressives Verhalten.

In Wien werden gerade händeringend Polizisten gesucht. Wie ist die Situation im Bezirk?

Oberklammer: Ähnlich, auch uns fehlt es massiv an Personal. Ich weiß nicht, warum derzeit keiner zur Polizei kommen will. Ich würde mich sofort wieder für die Polizei entscheiden, weil es einfach abwechslungsreich und befriedigend ist, für die Bevölkerung da zu sein.

Angst ist bei jedem Einsatz Thema. Wie gehen Sie damit um?

Oberklammer: Wenn ich einen Einsatz habe und ich, etwa bei einem Banküberfall, weiß, es wird gefährlich, fürchte ich das weniger, als wenn ich als Beamter zu Gewalt in der Familie komme. Dort weiß ich nicht, was passiert, und ich kann mich wenig vorbereiten. Man hat mehr Adrenalin bei Einsätzen, die unvorhergesehen ablaufen und wo man nicht weiß, was passieren kann.

