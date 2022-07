Mit Blutspende Leben retten

Werbung

Seit Wochen warnt das Rote Kreuz vor einem Mangel an Blut. Auch im Bezirk Melk wird eine geringe Nachfrage an Spenden festgestellt. In den Spitälern gibt es indes einen hohen Verbrauch an Blutreserven.

Der Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes Melk, Dominik Gruber, erzählt ebenso von einem Rückgang an Spenden derzeit: „Zu Beginn der Pandemie kam es zu einer erfreulichen Steigerung. Im Laufe der Pandemie und des Sommers ist ein Tiefstand festzustellen“, sagt er. Den Grund für die geringe Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sieht Gruber vor allem in der Jahreszeit, viele seien derzeit im Urlaub. Zudem nehmen die Menschen an Veranstaltungen und Aktivitäten teil. Die Pandemie sei an dieser merkbaren Veränderung nicht unbeteiligt: „Wir hatten vorher auch ein welliges Auf und Ab, diesen deutlichen An- und Abstieg jetzt in der Durchschnaufphase der Pandemie merkt man schon stark“.

Das Blutspenden ist ein wichtiger Teil der medizinischen Grundversorgung. Aufgrund der Verknappung von Reserven in Spitälern könne es daher zur sogenannten Triage, also dem Vorzug lebensnotwendiger Eingriffe, kommen. Die Pressesprecherin des Landesklinikums Melk, Christa Pehn, gibt dabei Entwarnung: „Es sind bisher keine Operationen verschoben worden, die Situation hat sich zu den Vorjahren nicht verändert.“ Ein Engpass sei jedoch erkennbar, besonders Konserven der Blutspendezentrale Wien seien oftmals nicht verfügbar.

Blutabnahme als Möglichkeit zu helfen

Ob dabei Erst- oder Vielspender weniger häufig Blutspendetermine aufsuchen, könne nicht genau gesagt werden. „Der regelmäßige Spender ist möglicherweise im Urlaub, Erstspender sind eventuell nicht so motiviert, weil sie etwas anderes vorziehen“, erklärt sich Gruber die geringe Nachfrage beider Parteien.

Um einem Engpass an Blutreserven entgegenzuwirken, sind Erst- sowie Vielspender wichtig. Mit bereits 42 Spenden zählt Karl Gruber aus Großweichselbach zu den regelmäßigen Spendern. Auch heuer gab er bereits Blut: „Ich war im März schon, aber oft ist es schwer, weil es sehr viele Ausschließungsgründe gibt“, sagt er. Bereits eine Fieberblase könne das Blutspenden nicht möglich machen, erzählt er. Besonders erfreut ist er auch, dass nun jeder, unabhängig von dessen Sexualität, zur Gabe von Blut erscheinen kann, dass „diese Diskriminierung gefallen ist“, sei schon „ein Schritt in die richtige Richtung“, meint Gruber. Der Hauptgrund für seine Vielzahl an Spenden sei die Möglichkeit, so Menschen helfen zu können. Zudem würde ihm die Abnahme von Blut keine Probleme bereiten. Gruber geht meistens direkt in Melk spenden, dort besteht am 27. Juli wieder die Möglichkeit.

