Süßer Duft steigt einem in die Nase, wenn man die Café-Konditorei von Barbara Braun in Marbach betritt. Rosarot glänzen die Punschkrapferl – oder doch lieber eine der berühmten Schaumrollen der Konditorin? Entscheidet man sich fürs Punschkrapferl, bleibt gegebenenfalls die Schaumrolle in der Vitrine. Und wenn sie auch am nächsten Tag keiner bestellt? Dann landet sie mittlerweile im „Too good to go“-Sackerl.

Über die gleichnamige App können Kunden Lebensmittel aus teilnehmenden Cafés, Restaurants, Supermärkten oder Bäckereien vor der Tonne retten. Neben Barbara Braun bieten diesen Service auch die Bäckereien Haubi‘s und Hager in ausgewählten Filialen an.

Das Prinzip erklärt Braun in wenigen Sätzen: „Wir entscheiden, welche Waren im Überraschungssackerl landen. Der Gast meldet sich an und kann sich die Tüte im Wert von 12 Euro für 3,99 Euro kurz vorm Zusperren bei uns abholen.“

Im Sackerl finde sich laut der Marbacher Bäckerin eine „großzügige Mischung“ – und: „Etwas Süßes ist immer dabei“, lacht Braun.

Als sie anfing, über „Too good to go“ ihre Kreationen zur „Rettung anzubieten“, habe sich vorwiegend die Jugend die Backwaren gesichert. „Mittlerweile hat die App die Runde in allen Altersschichten gemacht“, schmunzelt Braun, die seit Kurzem auch einen Online-Shop betreibt.