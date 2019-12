Dramatische Szenen spielten sich vergangene Woche in einer Neuen Mittelschule im Bezirk Melk ab. Bereits seit Längerem soll ein 16-jähriger Schüler mit Migrationshintergrund Lehrer und Mitschüler tyrannisieren. Vergangene Woche eskalierte die Situation.

Für drei Tage suspendiert

Der 16-Jährige schlug einem Mitschüler mit der Faust ins Gesicht. Zudem beschimpfte er Lehrkräfte auf das Übelste. Nach dem Vorfall setzte es für den Schüler zwar eine Suspendierung für drei Tage, die ihm aber nicht zur Einsicht gebracht haben soll.

Nach seiner Rückkehr an die Schule packte der „Problemschüler“ ein Messer aus und ritzte „AK-47“(Anmerkung: Bezeichnung des sowjetisch-russischen Sturm- und Maschinengewehrs Kalaschnikow) in die Klassentür. Nach dem Vorfall soll auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eingeschalten worden sein.

Bei der Polizei will man zu den Vorfällen derzeit keinen Kommentar abgeben und verweist auf laufende Ermittlungen. Man bestätigt allerdings, dass es zu einem Polizeieinsatz an der betroffenen Schule gekommen sei.

Über die Situation in der Neuen Mittelschule will auch der Direktor nicht sprechen. Mit den Vorfällen konfrontiert, ergreift allerdings ein Lehrer das Wort. „Ja, es gibt seit Längerem Probleme mit diesem Schüler. Aber wir sind nicht die einzige Schule, an der man mit ‚Problemschülern‘ kämpft“, hält er fest.

Einziges Mittel gegen Gewalt: Prävention

Auch an einer anderen Schule im Bezirk soll es laut dem Lehrer vor Kurzem zu Suspendierungen gekommen sein – und zwar gleich von drei Schülern. „Und die sind nicht wieder zurückgekommen“, führt er weiter aus. Damit sei das Problem aber nicht gelöst – sondern nur verlagert. „Solange diese Jugendlichen nicht ihre Schulpflicht erfüllt haben, werden sie zwischen den Schulen hin und her geschoben.“

Präventionsarbeit sei das einzige Mittel gegen „Problemschüler“, wie ein Direktor einer anderen Schule im Bezirk betont: „Aus meiner Sicht hat die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen in der Vergangenheit stark zugenommen. Man muss die Schüler und auch die Eltern mehr sensibilisieren.“ Aus diesem Grund gibt es neben Peer-Groups immer mehr Info-Events und Vorträge an den Schulen und auch in den Gemeinden. Der Lions Club lädt etwa am Mittwoch, 15. Jänner, zu „Kids im Netz“ in Klein-Pöchlarn.