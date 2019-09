Mit knapp 7,9 Prozent im Plus und insgesamt 46,61 Prozentpunkten legte die ÖVP im Regionalwahlkreis Mostviertel deutlich über den Bundestrend hinaus zu. Für den VP-Spitzenkandidaten Georg Strasser ein Verdienst der Freiwilligen und der Geschlossenheit in der Partei. „Wir haben fast flächendeckend mit Landschaftselementen und Hausbesuchen Werbung gemacht. Die grandiose Struktur und natürlich unser Spitzenkandidat Kurz haben zu diesem Erfolg beigetragen“, jubelt der Nöchlinger Strasser. VP-Bezirksobmann Moser lobt die Arbeit in den einzelnen Ortsgruppen: „„Es ist gewaltig, was der Bezirk Melk zum Bundesergebnis beiträgt. In den Ortsgruppen wird sehr gute Arbeit gemacht.“

Freude herrschte bei den VP-Funktionären in der Parteizentrale aber auch darüber, dass beinahe sämtliche SP-Gemeinden im Bezirk gedreht werden konnten, einzig in Persenbeug-Gottsdorf und Golling blieb die SPÖ im Bezirk die Nummer eins. „Es ist ein sehr schöner Tag für uns. Wir haben sogar Ybbs gedreht, wo der Regionalwahlkreis-Spitzenkandidat zu Hause ist“, sagt Moser.

Wahre Freudentränen gab es bei den Bezirks-Grünen und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Schneck. Herrschte vor knapp zwei Jahren noch Ratlosigkeit, knallten dieses Mal beim Zusammentreffen im Melker Café Central die Sektkorken.

Grüne punkten mit regionalen Themen

„Unsere Themen sind bei den Menschen angekommen. Im Mostviertel ist es historisch schwierig für uns. Wir konnten aber auch mit unseren regionalen Themen punkten“, ist Schneck über die Rückkehr der Grünen glücklich, obwohl es, wie zu erwarten, für ein Mandat nicht reichte. Für Bezirksobmann Emmerich Weiderbauer war nicht nur die Fridays-for-Future-Bewegung für das Comeback der Grünen ausschlaggebend. „Die Leute haben in den beiden Jahren gemerkt, dass es die Grünen im Nationalrat braucht“, ist sich Weiderbauer sicher.

Grüne Jubel bei den Grünen

Bei den Neos freut sich Magdalena Brottrager über das klare Plus im Wahlkreis: „Österreich hat die türkis-blaue Regierung abgewählt.“

Ein Wahldebakel erlebte die SPÖ im Wahlkreis. Knapp 4,2 Prozent verloren die Sozialdemokraten gegenüber der Wahl 2017. Für den SP-Spitzenkandidaten und Ybbser Bürgermeister Alois Schroll, der den Einzug ins Parlament schaffen wird, ist das Wahlergebnis eine herbe Enttäuschung. „Es ist für mich nicht zu verstehen, dass wir mit unseren Themen nicht punkten konnten“, meint Schroll. Für SP-Bezirkschef Günther Sidl sind die Stimmen der FPÖ direkt zur ÖVP gewandert: „Wir konnten unsere Wähler leider auch nicht mobilisieren.“

NOEN Lange Gesichter bei der SPÖ: SP-Regionalwahlkreislisten-Spitzenkandidat Alois Schroll musste mit dem ehemaligen Ybbser Stadtchef Anton Sirlinger und Regionalmanager Bernhard Wurm lange um sein Mandat zittern.

Nicht zum Lachen zumute ist der FPÖ. In allen Gemeinden steht ein Minus vor den Zahlen. „Wenn man unsere Ergebnisse mit jenen von Bund und Land vergleicht, dann können wir trotzdem zufrieden sein“, meint Richard Punz, Fraktionsobmann von Ruprechtshofen. Punz sieht in der Wahlschlappe die Retourkutsche für die Ereignisse in Wien. „Wir mussten das ausbaden, was andere verbockt haben“, resümiert Punz.