Motorradfahrer erfasste 42-Jährigen .

In Neumarkt a. d. Ybbs (Bezirk Melk) hat ein Motorradlenker einen 42-Jährigen erfasst. Der aufgebrachte Anrainer hatte sich am Sonntagnachmittag Polizeiangaben zufolge dem mit defektem Auspuff und teilweise nur auf dem Hinterreifen durch verbautes Gebiet fahrenden Biker in den Weg gestellt. Der 42-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.