Mit einem Plus von über 23.230 Nächtigungen knackt das Tourismus-Jahr 2018 im Bezirk die magische 330.000-Grenze. Auch bei den Ankünften gibt es eine Steigerung zu verzeichnen: Waren es 2017 180.000, checkten 195.000 Touristen ein.

An der Spitze der Bilanz thront wie gehabt die Bezirkshauptstadt Melk. VP-Bürgermeister Patrick Strobl, seit vergangenem Sommer für Tourismus zuständig, jubelt über deutlich mehr als 70.000 Nächtigungen und einem Plus von fast 23 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen auch die Ankünfte um fast 10.000. Zahlen, die Strobl auf das Miteinander in der Stadt zurückführt: „Es bemühen sich alle. Melk ist eine attraktive Stadt und die Gäste machen hier gerne Urlaub.“ Einen Beitrag zum Erfolg leistete dabei aber auch die Wiedereröffnung des Wachauerhofs. Zuletzt wurde zudem auch ein neuer Betreiber für das Hotel Stern in der Sterngasse gefunden.

„Bei so einer Hitze fahren die Leute lieber an einen See oder ins Bad als auf den Taferlberg.“Heinrich Strondl, VP-Ortschef Maria Taferl

Mit Melk besetzen Emmersdorf und Maria Taferl die Top3-Platzierungen. Über 44.150 Touristen (+ 1.720) übernachteten in Emmersdorf, in Maria Taferl schliefen 2018 rund 32.060 Menschen (- 1.753) in Hotelbetten. Das Minus bei den Nächtigungen führt VP-Bürgermeister Heinrich Strondl auf den Rekordsommer zurück: „Bei der Hitze fahren die Leute lieber an einen See oder ins Bad als auf den Taferlberg.“

Bernard Barrosso

Ebenso ein Rückgang bei der Nächtigungsbilanz gab es im vergangenen Jahr in Ybbs. Die Zahl der Übernachtungen sank um knapp drei Prozent auf etwas mehr als 18.000. Selbiger Abwärtstrend mit 8.000 Ankünften. Die Gründe für den Rückgang sieht SP-Bürgermeister Alois Schroll im Jubiläumsjahr 2017, welches viele Gäste in die Stadt lockte. Für 2019 rechnet der Stadtchef durch das Hotelprojekt „DonauLodge“ aber mit einem Plus: „Da werden unsere Zahlen besser ausschauen.“ Zudem haben sich für diese Saison knapp 40 Kreuzfahrtschiffe angekündigt.

Welche Auswirkungen ein neues Hotel haben kann, zeigt sich in Loosdorf: die zusätzlichen rund 6.000 Nächtigungen schreibt SP-Ortschef Thomas Vasku dem ‚Sleep-in Premium“-Motel zu. „Dieser Betrieb ist eine Bereicherung für den Ort . Jedes Jahr steigen die Zahlen“, freut sich Vasku.