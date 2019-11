Im Wort Nahversorger steckt schon alles drinnen, was für eine Region wichtig ist: Nähe zum Kunden und die Versorgung derselben.

Den Druck der großen Lebensmittelkonzerne spüren die Geschäfte in den Regionen. Doch mit zahlreichen Zusatzservices setzen sich diese zur Wehr. „Unsere Kunden schätzen den persönlichen Kontakt sehr“, erklärt Eva Habegger, Geschäftsführerin des Nah und Frisch-Marktes in Weiten. 95 Prozent ihrer Käufer sind Stammkunden. „Ein Nahversorger-Geschäft in der kleinen, 1.100 Einwohner zählenden Gemeinde Weiten zu führen, ist sicherlich kein einfaches Unterfangen – zumal der Ortskern Weiten lediglich 370 Einwohner zählt“, merkt Habegger an.

Seit 2007 führt sie den Laden. Und es hat von Anfang an für sie gepasst. Aber das Betätigungsfeld eines Nahversorgers hat sich ziemlich erweitert. Es reicht nicht mehr, einfach nur Lebensmittel anzubieten. Ein moderner Nahversorger ist mittlerweile ein Full-Service-Anbieter. „Da wird auch schon mal für den Kunden die Batterie der Taschenlampe getauscht, der Einkauf nach Hause gebracht oder das soeben gekaufte Guthaben für das Handy gleich am Kundengerät freigeschalten“, erzählt Habegger.

Es gibt auch ein regelmäßig wechselndes Sortiment an Bekleidung und Textilwaren. „Mit solchen Extras und einem regionalen Sortiment bieten wir der Konkurrenz die Stirn“, sagt Habegger kämpferisch. Leider ist es bei vielen Menschen noch in den Köpfen verankert, dass ein kleiner Nahversorger einfach nur teuer ist. „Wenn man jedoch unsere wöchentlich wechselnden Angebote mit den großen Mitbewerbern vergleicht, kann auch der Nahversorger vor Ort mithalten“, bestätigt Habegger.

Eine, die, trotz hoher Beliebtheitswerte bei ihren Kunden, das Handtuch schmeißen muss, ist Michaela Kranabitl aus Emmersdorf. Neben dem sinkenden Umsatz gibt es für Kranabitl aber auch einen erfreulichen Grund für die Schließung des Nahversorger-Marktes: sie erwartet Nachwuchs. Sie schließt ihr Geschäft mit Jahresende. „Ein Nachfolger wird vom Eigentümer gesucht“, verspricht sie. Das ist wichtig für ihre vier Angestellten, darunter ein Lehrling.

„Als ich das Geschäft übernommen habe, war der Umsatz die ersten Jahre sehr gut. Doch heuer stagnierte es“, berichtet Kranabitl. Zu Beginn kamen viele junge Menschen einkaufen, doch wohin sich diese im letzten Jahr hin verirrten, weiß sie nicht. „Es reicht einfach nicht, wenn jemand nur einmal im Monat ein Packerl Milch kauft. Eine gewisse Kontinuität muss sein, damit wir überleben können“, bemängelt die Geschäftsfrau. „Aber trotz regionalen Produkten und den Extras ging es systematisch bergab“, erklärt sie.

Besonders ausgewirkt haben sich Sterbefälle. „Wenn in so einer Gemeinde mehrere Menschen sterben, spürt man das“, betont Kranabitl. „Unser Markt war ein Treffpunkt für Ältere. Hier konnten sie ihren Kaffeeklatsch abhalten“, betont Kranabitl. Thomas Seitner von der Feuerwehr Emmersdorf: „Wir haben bei allen Feierlichkeiten hier eingekauft. Weil uns die Regionalität wichtig war.“