Neue Hoffnung auf Augenarzt in Ybbs

Robert Leitner und Norbert Fidler von der Gesundheitskasse (ÖGK) hatten gute Nachrichten im Gepäck, als sie diesen Montag die Ybbser Stadthalle betraten. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten sie eine Lösung für das Ybbser Augenarzt-Dilemma.

So kann‘s gelingen

Zur Erinnerung: Im Vorjahr übersiedelte der Augenarzt Albert Daxer von Ybbs nach Wieselburg – und nahm die Kassenplanstelle für den Bezirk Melk gleich mit. Damit dezimierte sich die Zahl der Planstellen im Bezirk auf zwei. Ein Umstand, den SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner so nicht hinnehmen wollte. Mit der Unterstützung von Nationalratsabgeordneten Alois Schroll und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) forderte sie eine neue Kassenstelle. Ob der drohenden Unterversorgung startete in der Region eine Resolution zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung. Und jetzt zu den guten Nachrichten der Gesundheitskasse: Nach einer Prüfung der Situation hat man sich mit der Ärztekammer darauf geeinigt, eine sogenannte Alternativplanstelle für Ybbs und Wieselburg Mitte April auszuschreiben.

„Wir haben einen Kassenärztemangel, keinen Ärztemangel"

Soll heißen: Die Bewerbungsfrist läuft sechs Wochen, danach folgt ein Hearing. Danach fällt die Entscheidung, welcher Arzt an welchem der beiden Standorte praktiziert. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um eine zusätzliche Planstelle, sondern um eine Abänderung der bestehenden. Sprich: eine Stelle, de facto zwei Ärzte. Auch wenn Wieselburg explizit erwähnt wird, ist dennoch von einem neuen Augenarzt in Ybbs auszugehen: Mit Georg Loidl gäbe es bereits einen Augenarzt mit aktueller Wahlordination in Ybbs, der eine Kassenarztpraxis eröffnen möchte. Man müsse natürlich die Ausschreibung abwarten, Schachner spricht aber von einem „großen Bonuspunkt“.

Bis zu sechs Monate warten auf Augenarzt-Termin

Generell freue sich die Ybbser Stadtchefin über die Lösung: „Der Ernst der Lage wurde erkannt.“ Immerhin gehe es nicht nur um die Stadt Ybbs oder den Bezirk Melk: Die Bezirke Melk und Scheibbs zählen gemeinsam rund 120.000 Einwohner, auf diese kommen vier Augenarzt-Kassenstellen (drei im Bezirk Melk, eine im Bezirk Scheibbs). „Das sind rund 30.000 Patienten bei einem Arzt“, rechnet sie vor. Dass sich das nicht ausgeht, zeigen die aktuellen Wartezeiten für Augenarzttermine. Die belaufen sich nämlich im Durchschnitt auf bis zu sechs Monate – aus diesem Grund entschied man sich auch für Vorgriffsstelle

„Und wenn Albert Daxer in Pension geht, wird die Situation neuerlich evaluiert“, erläutert Fidler von der ÖGK. Dass die ärztliche Versorgung in Niederösterreich evaluiert wird, betonte wiederum Königsberger-Ludwig. Und das muss sie auch: 37 Planstellen für Allgemeinmediziner seien in Niederösterreich aktuell offen, 28 für Fachärzte. „Wir haben einen Kassenärztemangel, keinen Ärztemangel“, meint sie. Wie man Ärzten Kassenverträge am Land wieder schmackhaft machen könne? „Gruppenpraxen, Primärversorgungsnetzwerke und -zentren“, antwortet Königsberger-Ludwig mit Blick in die Zukunft.

