Auch über 250 Funktionäre sowie die Kandidaten aus dem Bezirk waren bei der Versammlung in Leiben mit dabei. „Keine Partei im Bezirk und im Land ist so fest in den Gemeinden verwurzelt wie die Volkspartei – wir sind die Vor-Ort-Partei“, betonte Bezirksspitzenkandidat Georg Strasser aus Nöchling. „Nur wenn wir alles geben, überlassen wir nichts dem Zufall“, legte NÖ-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka nach.