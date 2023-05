Neues Leben für das Kuttner-Areal: Das sind Harald Essmeisters Pläne

Es war eine Hiobsbotschaft rund um Weihnachten: Im Dezember des Vorjahres meldete der Obst- und Gemüsehandel Kuttner Insolvenz an. Der Familienbetrieb entstand in den 1980er-Jahren, erst 2019 eröffnete man den neuen Standort in Krummnußbaum.

„Wir waren sehr betroffen, als wir davon hörten“, sagt Harald Essmeister. Er führt das Agrar- und Energiehandelsunternehmen mit Sitz in Kemmelbach in dritter Generation – und betreibt auch eine Getreidemühle in Hafnerbach im Bezirk St. Pölten. Mit der Firma Kuttner pflegten die Essmeisters auch Geschäftsverbindungen: Nadja Essmeister, Harald Essmeisters Frau, ist die Geschäftsführerin von „Bake Affair“. Ihre Backmischungen und Produkte wurden auch im Shop in Krummnußbaum verkauft.

Im Frühjahr 2023 musste sich die Firma Kuttner schließlich geschlagen geben: Das Unternehmen gab Anfang März bekannt, dass das Sanierungsverfahren gescheitert ist. Nun bekommt das Areal in der Krummnußbaumer Gewerbestraße neues Leben: Harald Essmeister hat das rund 9.000 Quadratmeter große Gelände gekauft. Dabei hatten die Essmeisters eigentlich ganz andere Pläne.

„Das 'Bake Affair'-Büro befindet sich ja in unserem Hauptsitz in Kemmelbach, produziert wird in der Stöber-Mühle in Hafnerbach. In Kemmelbach wurde der Platz knapp, daher planten wir ein Bürogebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu errichten“, verrät Harald Essmeister. Die Pläne waren schon weit fortgeschritten: Diesen Sommer hätte der Baustart erfolgen sollen. Doch dann kam die endgültige Schließung Kuttners. Und wie sagt man: Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich.

Kühlräume im Gebäude werden aktuell vermietet

Die Essmeisters waren nicht die einzigen, die Interesse an der Liegenschaft hatten. Kein Wunder: Das Areal liegt in Autobahnnähe, mitten im Krummnußbaumer Betriebsgebiet, ist de facto wie neu. Harald Essmeister hat Erfahrung mit Objekten aus Insolvenzverfahren. „Ich weiß, dass man schnell sein muss“, sagt er mit einem Schmunzeln. Ende April ging die letzte Tagsatzung über die Bühne, seit dieser Woche ist die Tinte trocken.

In den nächsten Wochen und Monaten steht nun die Übersiedlung der „Bake Affair“-Büros von Kemmelbach nach Krummnußbaum an. „Ganz in Ruhe“, betont Harald Essmeister. Denn nun gibt der kleine Henrik erstmal das Tempo vor: Anfang Mai kam der Nachzügler – Harald und Nadja Essmeisters viertes Kind – auf die Welt. „Wir sind ein echter Familienbetrieb: Vier Kinder und vier GmbHs!“, lacht der Unternehmer.

Langfristige Pläne für das Gebäude werden also erst geschmiedet, die rund 700 Qua-dratmeter an Kühlräumen sollen bis dahin aber nicht leer stehen. Einstweilen werden die Flächen vermietet, Interessierte melden sich via Mail.

Bei einem Rundgang durch das Gebäude zeigt sich Essmeister gegenüber der NÖN schon voller Tatendrang: „Dieser Standort verfügt über höchste Standards und bietet so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial!“

Harald Essmeister ortet großes Potenzial am Standort des Ex-Gemüsehandels in Krummnußbaum. Foto: Denise Schweiger

