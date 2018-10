Von 2. Juli bis 30. September waren alle niederösterreichischen Gemeinden aufgerufen, sich im Rahmen der NÖ Challenge zu messen. Das Ziel war es, so viele Menschen wie möglich zu animieren – und die sportlichen Tätigkeiten von Radfahren bis Laufen über das Smartphone aufzuzeichnen.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Bezirk Melk

Insgesamt tausende Minuten schwitzten die Niederösterreicher und, unterteilt nach Gemeindegröße, stehen nun die Endplatzierungen fest.

shutterstock.com/ostill

Im Bezirk Melk war es dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hatten zu Beginn noch die Manker die Nase vorn, legten die Kilber im Endspurt der Challenge noch einen Zahn zu und setzten sich vor die Lokalrivalen auf den sechsten Rang.

„Es war immer knapp. Am Ende haben wir natürlich ein bisschen darauf geschaut, vor Mank zu sein“, schmunzelt Kilbs VP-Bürgermeister Manfred Roitner. Insgesamt 39 Kilber hatten mitgemacht, und erreichten dabei einen Durchschnitt von 31 Minuten pro Einwohner. Am Ende reichte es für den sechsten Gesamtplatz bei den Gemeinden mit der Einwohnerzahl von 2.501 – 5000, beim Radfahren reichte es sogar für den dritten Platz.

Mank hatte mit durchschnittlich 27 Minuten pro Einwohner knapp das Nachsehen. Dennoch ist man ob des guten Abschneidens der Gemeinde höchst erfreut. Dass man hinter Kilb liegt, ist aber doch ein Wermutstropfen. „Da tut das Herz schon weh“, scherzt Manks Stadtchef Martin Leonhardsberger (VP).

Im Mittelpunkt stand aber, Anreiz für sportliche Betätigung zu setzen. „Das Ziel war, die Menschen zu motivieren. Und man hat gemerkt, dass es funktioniert“, so Leonhardsberger.

Sehen lassen können sich auch die Einzelergebnisse in den Gemeinden. In Kilb war Mario Janker (7.009 Minuten) vor Christoph Lienbacher (6.243) und Roman Dvorak (6.230) Spitzenreiter. Ortschef Roitner schaffte mit 2.313 Minuten den 14. Platz. Deutlich geschlagen wurde er aber von seinem Amtskollegen in Mank, Martin Leonhardsberger, der mit 7.542 Minuten Dritter wurde. Sieger in Mank ist Maria Zehetner (12.345) vor Irene Leitner (7.910).