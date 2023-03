ÖVP-Abgeordnete zu Künstlern: „Wieso regen sie sich jetzt auf?“

„Als Niederösterreicher bedauere ich, dass es zu einer Einigung mit der FPÖ gekommen ist. Landbauer und Waldhäusl übertrumpfen einander mit Gedankengut, das mit dem Menschenbild der ÖVP unvereinbar ist. Um Erhard Busek zu zitieren: ‚Mit dieser FPÖ ist kein Staat zu machen.‘ Ich kann aber auch die SPÖ nicht aus ihrer Mitverantwortung entlassen. Taktik darf nicht über das Land gestellt werden.“

Othmar Karas, Vizepräsident im EU-Parlament

„Die Koalition wirkt für mich wie ein Probelauf für die künftige Bundesregierung. Die Einigung ist aber durch die Wähler legitimiert und daher zu akzeptieren. An Schuldzuweisungen über die Verhandlungen beteilige ich mich nicht. Ich bin ein Mann der Zusammenarbeit. Niederösterreich ist nicht nur schwarz und blau, daher werde ich mich weiter mit voller Kraft für unser Bundesland einbringen.“

Günther Sidl, Landesgeschäftsführer der SPÖ und EU-Abgeordneter

„Um an der Macht zu bleiben, verkauft Mikl-Leitner die Zukunft des Landes. Die Hoffnung, dass Niederösterreich wieder in die Vorwärtsbewegung kommt und Zukunft gestaltet, hat sich mit dem Pakt zwischen ÖVP und FPÖ zerschlagen. Das Land geht somit auf direktem Weg zurück in die Vergangenheit. Dass Landbauer künftig das Ressort Mobilität (Straße und öffentlicher Verkehr) übernimmt, ist ein Affront gegenüber jedweder klimafreundlichen Politik. Mit diesen Klimaleugnern und Zukunftsverweigerern wird Niederösterreich auf die Verliererstraße katapultiert. ÖVP und FPÖ geht es nicht um die Menschen und das Überleben der Niederösterreicher, sondern rein um Machtverliebtheit.“

Barbara Gasner, Grünen-Bezirksspitzenkandidatin bei der Landtagswahl