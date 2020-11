Bürgersprechstunden, Baustellenbesichtigungen, Gemeinderatssitzungen: Der Terminkalender der 40 Bürgermeister im Bezirk ist normalerweise chronisch voll. Corona stellte den Alltag der Ortschefs aber gehörig auf den Kopf. Aber: Von Stillstand in den Gemeinden kann keine Rede sein. Die Bürgermeister trotzen der Krise.

Im Melker Rathaus sind nur mehr wenige Mitarbeiter direkt vor Ort. Gearbeitet wird künftig wieder verstärkt von Zuhause: Um noch besser auf Homeoffice umzustellen, wurde zuletzt auch weitere Hardware angekauft. „Wir werden noch mehr auf Homeoffice als noch im Frühjahr setzen“, erzählt VP-Stadtchef Patrick Strobl. Seit Montagfrüh läuft bei Strobl das Telefon heiß, Vereine, Organisationen und Unternehmen werden über den Lockdown informiert. So ist etwa der Turnsaal in der Volksschule für Vereine gesperrt, die Volkshochschule darf das Gebäude auch nicht mehr für den Unterricht nutzen.

„Die Lage ist sehr ernst, wir haben es aber im Griff. Ich fordere alle auf, die Maßnahmen einzuhalten.“ Alois Schroll, Ybbser SP-Bürgermeister

Bezüglich der Ausgangsbeschränkungen appelliert Strobl an die Vernunft der Bürger. Er selbst bekam im ersten Lockdown mehrere Anrufe von Personen, die ihre Nachbarn anschwärzten. Zugegeben, auch Strobl forderte damals per Facebook auf, „kein Mitleid bei Verfehlungen“ zu haben. „Wir leben nicht in einer Großstadt, wo man den Nachbarn nicht kennt. Die Leute kennen ihre Nachbarn und haben ein gutes Auskommen. Es gibt auch eine Nachbarschaft nach Corona“, meint Strobl.

In Ybbs laufen die Vorbereitungen für den neuerlichen Lockdown bereits seit vergangener Woche auf Hochtouren. SP-Bürgermeister Alois Schroll besprach dabei mit allen Unternehmen per Telefon die Maßnahmen. Bereits am Mittwoch tagt auch wieder die Corona-Taskforce, die von Schroll im März gegründet wurde. „Die Lage ist sehr ernst, wir haben es aber in der Stadt im Griff“, betont Schroll.

Bezüglich der Ausgangsbeschränkungen verlässt sich Schroll auf die Behörden, er ortet aber gerade bei Personen unter 40 Jahren fehlende Akzeptanz für die Maßnahmen. „Ich fordere alle auf, die Maßnahmen einzuhalten und diese auch ernst zu nehmen“, meint Schroll.

„Es werden jetzt wieder vermehrt Fragezeichen auftauchen“, ist sich indes Pöchlarns VP-Stadtchef Franz Heisler angesichts des zweiten Lockdowns sicher. Um für die Bürger auch in Krisenzeiten da zu sein, stehe das Rathaus – wenn auch mit eingeschränktem Parteienverkehr – für die Bürger offen. Sprich: Einzeleinlass, Maskenpflicht, Babyelefant und Desinfektionsmittel. „Hier ist zu viel definitiv besser, als zu wenig“, spricht sich Heisler für die Maßnahmen aus.

Während der Pandemie ein offenes Ohr für die Manker zu haben, war auch für VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger Priorität Nummer Eins. Das Bürgerservice des Gemeindeamtes wurde demnach durchgehend – unter Einhaltung aller Vorgaben – angeboten.

Einschneidend seien für Leonhardsberger die Veränderungen bei persönlichen Kontakten, angefangen beim Händeschütteln, gewesen. „Sich nicht mehr die Hand zu geben, war sicher die stärkste Umgewöhnung – für beide Seiten“, sagt er und ergänzt: „Aber mittlerweile ist es akzeptiert. Es ist einfach so.“ Für den Stadtchef steht fest: „Man muss Corona berücksichtigen, aber man darf nicht in Schockstarre verfallen“, verweist Leonhardsberger auf die vielen Projekte wie den Kindergartenzubau oder Straßensanierungen, die trotz Pandemie weitergehen.

Mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl im Jänner gab es einen Wechsel in den Bürgermeistersesseln in Emmersdorf und Marbach. Seit März stehen Richard Hochratner (Liste Bürgernahes Emmersdorf) und der Marbacher Peter Grafeneder an den Gemeinde-Spitzen. „Das war natürlich doppelt hart. Man stand wie eine Kuh vorm neuen Tor“, erinnert sich Grafeneder an seine Angelobung direkt am Tag des Beginns des ersten Lockdowns zurück. Mittlerweile habe er sich eingearbeitet: „Ich war viel unterwegs, immer mit Abstand und Maske.“ Ähnliches berichtet Hochratner aus Emmersdorf – die Maske sei schließlich die „neue Grundausstattung“ eines Bürgermeisters. „Natürlich war und ist es eine ungewöhnliche Situation. Aber es ist, wenn man so will, zur Normalität geworden“, meint der Emmersdorfer. Arbeit gäbe es nämlich ohnehin genug: „Von der Auslastung her fällt uns gar nicht auf, dass wir in der Corona-Pandemie stecken. Aber selbstverständlich bei den vielen Maßnahmen – und bei der Flaute an Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde. Aber wir machen das Beste daraus!“