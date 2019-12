Laut Arbeiterkammer pendeln um die 14.000 Melker in andere Bezirke oder sogar in ein anderes Bundesland zu ihrem Arbeitsplatz. Die meisten fahren nach St. Pölten, Scheibbs, Amstetten und Wien.

Eine davon ist Katharina Bauer. Eigentlich pendelt sie schon ihr ganzes Leben lang. Denn die 27-Jährige kommt aus einer „Fünf-Häuser-Ortschaft“ bei St. Leonhard und musste schon mit dem Bus in den Kindergarten fahren, danach in die Pflichtschule und später weiter in die HTL nach Ybbs. Somit war sie immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.

„Und nach Ybbs stieg ich auf den Zug um, um in die FH nach St. Pölten zu kommen“, berichtet sie. Da das Pendeln für sie schon zum Alltag geworden ist, war es klar, dass sie auch in ihre Arbeit nach Wien mit den Öffis fährt. „Seit mittlerweile drei Jahren verbringe ich rund 2,5 Stunden am Tag im Zug“, berichtet Bauer. Der Liebe wegen ist sie nach Häusling im Dunkelsteinerwald gezogen. „In der Früh steige ich in mein Auto oder ich habe eine Mitfahrgelegenheit zum nächsten Bahnhof. Dann geht es weiter zur Arbeit“, erzählt sie. Mit dem Auto direkt nach Wien zu fahren, ist für die Angestellte keine Option.

„Die Parkplatzgebühren sind zu hoch und dann muss man erst einen Abstellplatz finden oder sich in eine Park&Ride-Anlage stellen. Dann geht es erst wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter. Das wäre mir zu stressig“, erläutert Bauer.

Vorteile: Sicherheit und Entspannung

So setzt sie sich lieber in den Zug und entspannt. „Hier kann ich lesen, noch ein wenig schlafen oder mit den anderen Leuten quatschen“, erklärt sie die Vorteile. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sie von der Arbeit ein sogenanntes Jobticket zur Verfügung gestellt bekommt. „Natürlich komme ich am Abend oft spät nach Hause. Wenn ich aber höre, dass Kollegen, die mit dem Auto fahren, dann im Stau stehen, ist der Zug doch die gemütlichere Variante“, resümiert sie.

Franz Punz aus Bischofstetten pendelt auch schon seit 30 Jahren. „Als Zuglenker musste ich schon an mehrere Orte pendeln. Einmal mit dem Auto oder mit dem Zug – wie die Verbindungen am besten waren“, erklärt er. Durch das Pendeln verliert er drei Stunden pro Tag. Somit ist er nach einem Zwölf- Stunden-Dienst 15 Stunden unterwegs. „Aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind für mich nach dem Nachtdienst die sicherste Alternative“, weiß Punz. In den vielen Jahren ist ihm dennoch aufgefallen, dass in seiner Region die Pendler weniger werden.

„Ich denke, dass es an den schlechten Verbindungen liegt. Früher gingen die Busse öfter aus Bischofstetten weg und man konnte auch gute Anschlusszüge erwischen. Aber jetzt ist das nicht mehr so“, erläutert er. Punz registriert auch den Unmut vieler Fahrgäste, wenn der Zug wieder Verspätung hat. „Aus beruflicher Sicht weiß ich, warum es oft zu Fahrzeitverschiebungen kommt, aber die Leute verstehen das nicht. Sie müssen ja pünktlich in der Arbeit sein“, berichtet der Fahrdienstleiter. Pendeln ist nicht immer mit Komfort verbunden, sondern bedeutet auch Stress für viele.

„Es ist Fluch und Segen. Viele erledigen oft Arbeiten während der Zugfahrt oder noch schnelle Einkäufe in den Geschäften am Bahnhof“, erklärt er. Doch auf eine Sache will Punz schon hinweisen: Das Jahresticket ist teuer. „Ich finde, dass die Politik hier stärkere Zeichen setzen muss. Die Pendler gehören unterstützt und nicht bestraft. Immerhin ist es auch für die Umwelt besser, wenn nicht jeder mit dem Auto fährt“, kritisiert er.

Dieser Pendler-Report wurde mit Daten der Rechercheplattform „Addendum“ der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH. erstellt.