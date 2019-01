Am Freitag ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Spielberg und Pielach ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei PKW krachten frontal aufeinander, ein Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Spielberg - Pielachwurde gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Melk zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert - zwei PKW waren in einer Kurve zusammengestoßen. Beim Eintreffen am Einsatzort befand sich noch eine Person in einem der beteiligten Unfallfahrzeuge. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person mittels Hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit. Die beiden Wehren konnten die ausgelaufenen Betriebsmittel binden, sowie die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge durchführen.