Diese zwei jungen Männer sind bereit für die EuroSkills in Polen

Diese Woche wird's ernst! Von Dienstag, 5. September, bis Samstag, 9. September, finden die Beurfseuropameisterschaften EuroSkills in Polen, in Danzing statt. Florian Steffek arbeitet als Elektrotechniker für Gottwald in Melk und Joachim Nimpf ist angestellter Mauer bei Jägerbau in Pöggstall. Beide wollen sich eine Medaille erkämpfen und üben deswegen schon lange - sowie sehr intensiv. Unterstützung beim Training bekommt Nimpf von Coach Werner Hügel. Steffek wird von Bernhard Wilke trainiert, die Firma Gottwald hat ihm einen eigenen Übungs-Container am Firmenparkplatz zur Verfügung gestellt. So besteht für Steffek die Möglichkeit, auch außerhalb der Betriebszeiten zu trainieren.

Beide haben schon in der Vergangenheit bei verschiedenen Wettbewerben beachtliche Erfolge präsentiert. Nimpf erlangte bei den Bundesbewerben den zweiten Platz und legte bei den Staatsmeisterschaften, Austria Skills, das Fundament für die Europameisterschaften. Steffek freute sich bei den Lehrlingsmeisterschaften 2019 über den 1. Platz sowie über den 2. Platz bei den AustraSkills 2022. Beide blicken mit Freude auf die Europameisterschaften 2023.