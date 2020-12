War es bisher noch so, dass die Maske im Klassenzimmer abgenommen werden durfte, ist seit Montag jede in der Schule anwesende Person dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen – egal ob am Gang oder im Klassenzimmer, ob Schüler, Lehrkräfte oder Verwaltungspersonal.

„Das ist für alle Beteiligten eine Herausforderung“, sagt Karl Mayer, Direktor der Neuen Mittelschule (NMS) Mank. Bereits viele Eltern hätten ihren Unmut kundgetan, wie Panja Grünauer bestätigt. Grünauer ist Obfrau des Elternvereins Mank-Kirnberg-Texingtal, der die Eltern von über 500 Schülern vertritt. Der Elternverein selbst sehe sich als neutral, weil es in der Elternschaft auch Stimmen gebe, die sich für die neuen Maßnahmen aussprechen. Dennoch habe Grünauer bereits viele besorgte Anfragen von Eltern erhalten, wie sie schildert: „Viele Eltern zeigen prinzipiell Verständnis für Maßnahmen wie Abstandhalten, wollen aber nicht, dass ihre Kinder den ganzen Tag eine Maske tragen müssen.“ Viele Erziehungsberechtigte würden zum Beispiel auf Sauerstoffmangel, drohende Hautausschläge oder Kopfweh bei ihren Kindern verweisen. „Viele wollen das nicht hinnehmen und hinterfragen die Notwendigkeit, in der Schule den ganzen Tag die Maske zu tragen“, sagt Grünauer.

„Ist eine Belastung für die Lehrkräfte“

Nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer stellt die verschärfte Maskenpflicht eine Hürde dar, wie Mayer erklärt: „Der Unterricht lebt ja von der Sprache. Dann kommt das Problem mit der Luft dazu und man muss auch viel lauter sprechen – das ist eine Belastung für die Lehrkräfte.“ Dementsprechend wolle man die Maßnahmen „abfedern“. Mayer: „Beispielsweise eine kurze Maskenpause, in der alle Fenster geöffnet werden, oder in den großen Pausen in den Schulhof zu gehen.“