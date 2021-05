Dramatische Szenen sollen sich vergangene Woche innerhalb einer Lebensgemeinschaft in der Region Mank abgespielt haben. Ein rund 70-jähriger Pensionist soll nach einer Auseinandersetzung seine um zehn Jahre jüngere Lebensgefährtin mit einem Hammer attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Montag die NÖN-Informationen zu dem tragischen Vorfall.

Nach der Attacke ist die 60-Jährige zu einer umliegenden Polizeistation geflüchtet, dort erstattete die Frau Anzeige gegen ihren Lebensgefährten.

„Das Opfer konnte noch nicht vernommen werden. Wir stehen am Beginn der Ermittlungen.“ Leopold Bien

Die genauen Hintergründe zur Tat und zum Tathergang sind derzeit noch unklar. Aufgrund der Schwere der Verletzungen befindet sich die Frau derzeit in stationärer Behandlung und konnte noch nicht einvernommen werden. Durch die vermeintliche Tat ihres Lebensgefährten erleidetet die Frau einen Schädelbruch sowie mehrere Hämatome. Die Frau befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Aktuell liegt der Staatsanwaltschaft laut Sprecher Leopold Bien nur die Schilderung des vermeintlichen Täters vor. Im Verhör gab dieser an, dass es in der Partnerschaft zu einem Streit gekommen sei, die Frau sei ihm in der Folge in den Hammer gelaufen. Für den Gutachter eine Schutzbehauptung.

Der betagte Mann sitzt seit dem Vorfall in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt. Der mutmaßliche Täter hat sich bisher laut Staatsanwaltschaft nichts zu Schulden kommen lassen. Im Zuge des Mordversuchs stehen laut Bien die Ermittlungen erst am Anfang.