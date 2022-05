Reifeprüfung 2022: „Es trifft sie besonders hart“

Werbung

Deutsch, Mathe, und Englisch sind Maturafächer, über die sich die Abschlussklassen des Bezirk Melk nun weniger Sorgen machen müssen. Denn die schriftliche Matura liegt bereits hinter ihnen. Der Fokus liegt nun auf den mündlichen Prüfungen.

Ohne gravierende Probleme und mit gut vorbereiteten Maturanten ging die Reifeprüfung im Stiftsgymnasium Melk über die Bühne, erklärt Direktor Johannes Eichhorn. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Jahresnote zur Maturanote dazugezählt und anstelle von fünf Prüfungsstunden gab es eine zusätzliche Stunde zur Verfügung. Auch heuer behielt man diesen Modus bei. „Die zusätzliche Stunde mehr ist ein Versuch Rechnung zu tragen, dass die diesjährigen Maturanten durch Covid benachteiligt waren“, erklärt sich Eichhorn die Maßnahme. Zwei Jahre Pandemie sorgten auch für etwas Aufholbedarf mit dem Prüfungsstoff für die Matura, der Präsenzunterricht heuer und die zusätzlich angebotenen Förderstunden hätten hier aber viel geholfen.

Die durchwegs positiven Reaktionen auf die heurige Matura schlagen sich auch auf die Ergebnisse nieder. „Es gibt ausgezeichnete und schlechtere Leistungen, aber grundsätzlich haben wir einen guten Schnitt“, freut sich Eichhorn gegenüber der NÖN. Heuer wird es auch wieder eine Matura- und Sendungsfeier im Stiftsgymnasium geben.

Die Schulleiterin der HAK Ybbs, Gerlinde Weinstabl, zeigt sich vom Ablauf der diesjährigen Matura ebenso erfreut: „Die Reifeprüfung konnte ordnungsgemäß durchgeführt werden“. Auch im Ergebnis zeigt sich ein positives Bild, in der HAK gebe es nur drei Kompensationsprüfungen. Um die schwierigen Voraussetzungen durch die Pandemie für die diesjährigen Maturanten abzufedern, wurde auch an der HAK ein Ergänzungsunterricht angeboten, der zudem Anklang fand. Der Stundenplan der HTL gab diese zusätzlichen Förderungen aber nicht her. Dass Corona auch für die heurigen Maturanten Folgen hatte, ist sich Weinstabl bewusst: „Diesen Jahrgang trifft es besonders hart, sie mussten die gesamte Phase der Pandemie mittragen.“ Für den Erfolg waren hier nicht nur die Ergänzungsstunden ausschlaggebend, sondern auch die Qualität des Unterrichts über die Pandemie hinweg, weiß sie.

Durchwachsene Meinungen zu mündlicher Matura

Nach zwei Jahren müssen die Maturanten heuer wieder verpflichtend zur mündlichen Matura antreten. Aber nicht jeder fühlt sich hier gerecht behandelt.

Anna Theres Schönbichler, Schülersprecherin der HAK Ybbs, stellte eine gespaltene Meinung über die mündliche Matura fest: „Manche empfinden es als unfair, einige jedoch finden, dass es nötig war, wieder zurück zur Normalität zu gelangen“. Auch Anika Grossinger, Schülersprecherin des Stiftsgymnasium Melk, erzählt von einem durchwachsenen Stimmungsbild: „Es gibt sowohl Schüler, die sich gegen eine verpflichtende, mündliche Matura aussprachen, als auch Schüler, die durchaus erfreut sind.“

War es in den Vorjahren meist das Fach Mathematik, das bei der schriftlichen Matura für Unmut sorgte, stieß dieses Jahr die Deutsch-Matura auf Unzufriedenheit in der Schülerschaft. Im Stiftsgymnasium hätten Themenpakete und Textsorten „nicht den Erwartungen entsprochen“, sagt Grossinger. Laut Schönbichler war man in der HAK Ybbs mit der Deutsch-Matura ähnlich unzufrieden: „Viele fanden die Textbeilagen unverständlich und schwierig“, sagt sie.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.