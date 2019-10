Alte Schuhe wurden neu besohlt, Strümpfe gestopft, Knöpfe wieder angenäht und Radios instand gesetzt.

Doch das ist lange vorbei, heute fliegt fast alles, was kaputt ist, direkt in den Müll oder landet im Abfallsammelzentrum. Lässt sich das Rad der Zeit in diesem Bereich wieder zurückdrehen? Selbst den Fehler zu beheben oder diesen einem Fachmann zu überlassen, ist unüblich geworden. Eher ist es Usus, bereits vor dem ersten Versuch aufzugeben. Um diesem Verhalten entgegenzusteuern, gibt es vom Land den Reparaturbonus.

„Reparieren statt Wegwerfen“ lautet die Devise. Niederösterreichische Haushalte werden mit 50 Prozent der Brutto-Reparaturkosten bis maximal 100 Euro bei der Reparatur von Elektrogeräten unterstützt. Zahlreiche Kunden des Geschäftes Bauer-Electronic in St. Leonhard nützen bereits den im Juli in Kraft getretenen Bonus. „Dieser wird gerne angenommen. Vor allem bei Reparaturen von Espresso-Maschinen oder Kaffeevollautomaten“, erklärt die Betreiberin. Wenn Kunden mit defekten Geräten kommen und eine Reparatur sich lohnt, werden diese auf den Bonus vom Land hingewiesen. „Ich finde, es ist eine gute Idee. Aber es muss sich erst herumsprechen“, meint Ingrid Bauer. Ähnlich sieht es auch Marion Plank vom gleichnamigen Geschäft in Loosdorf. „Seit über 60 Jahren sind wir ein Reparaturbetrieb für Radio- und Fernsehgeräte. Jedoch nimmt die Reparaturtätigkeit Jahr für Jahr ab und die Werkstatt kann nicht mehr rentabel geführt werden“, stellt Plank fest.

Reparaturbonus wird noch nicht genutzt

Die moderne Technik macht es den Betreibern nicht unbedingt leichter: Bei den TV-Geräten werden die Ersatzteile immer spezieller und oft sind sie vom Hersteller schon nach wenigen Jahren nicht mehr lieferbar. „Daher wird des Öfteren eine Reparatur unrentabel oder unmöglich“, kritisiert sie. Sie führt aber trotz Mehrarbeitszeit und gleichbleibendem Lohn Kleinigkeiten sofort durch. Von ihren Kunden ist der Reparaturbonus bis heute noch nicht aktiv genutzt worden. „Er wird nicht einmal angesprochen. Ich denke, die Leute wissen darüber zu wenig Bescheid“, gibt Plank an. Weiters glaubt Plank, dass unter der jüngeren Generation eher typische Neukäufer seien. „Wenn etwas kaputt geht, wollen sich die Menschen etwas Neues, Modernes und Aktuelles zulegen, um am letzten Stand zu sein“, meint sie. Kunden ab 50 plus wollen laut ihr aber lieber eine Reparatur versuchen – so lange es geht oder wirtschaftlich ist. Der Grund: der mangelnde Wille zur Umgewöhnung. Bei Elektro Lenz aus Pöggstall ist es ähnlich. Bis dato hat kein Kunde den Reparaturbonus NÖ in Anspruch genommen.