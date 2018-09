Bereits das vierte Jahr in Folge erzielt die Personenschifffahrt auf der Donau ein Wachstum. Zuletzt wurden 1,27 Millionen Passagiere befördert, ein Anstieg von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den größten Zuwachs verzeichnen dabei die Flusskreuzfahrten.

Die 174 auf der Donau verkehrenden Kreuzfahrtschiffe transportierten alleine 450.000 Passagiere, um 8,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Und während im Güterverkehr die Zahl der geschleusten Schiffseinheiten laut dem aktuellen Jahresbericht der viaDonau um 0,9 Prozent auf 51.200 gesunken ist, stieg der Zuwachs im Personenverkehr um 5,6 Prozent auf 44.020 Passagen.

Für den Erfolg ist laut Birgit Brandner-Wallner, Geschäftsführerin der Donau Schiffsstationen GmbH, aber nicht alleine die Wachau verantwortlich: „Der Nibelungengau zieht an, da die Wachau teilweise überlastet ist. Auch gibt es sehr viele Bemühungen in der Region, die zur Entzerrung führen.“

Sehr positives Echo gibt es laut Brandner-Wallner für das Engagement der Stadtgemeinde Ybbs, für das kommende Jahr haben bereits weitere Reedereien angefragt. Einbußen musste dafür die Gemeinde Emmersdorf verbuchen, dort liegt der Grund einzig im Hochwasserschutzbau.

Die Schifffahrt auf der Donau boomt. Uns wurde eine Eröffnung für 2014 versprochen, seither ist nichts passiert“ Jürgen Eder, SPÖ

Die aktuellen Zahlen studierte auch der Melker SP-Stadtrat Jürgen Eder. Mit einem NÖN-Artikel aus dem Jahr 2012 meldete er sich in der Redaktion. Dessen Inhalt: das Versprechen von VP-Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, bis 2014 ein Schifffahrtszentrum in Melk zu etablieren und damit die Bedeutung der Kulturstadt Melk als Tor zur Wachau zu etablieren. „Die Schifffahrt boomt und Melk ist ein wichtiger Tourismusort an der Donau. Uns wurde eine Eröffnung für 2014 versprochen, seither ist nichts passiert.“

Eder ärgert sich auch, dass vor Landtagswahlen stets eine Ankündigungspolitik betrieben wird: „Ich wünsche mir, dass das Land seine Versprechungen einhält. Vor Wahlen Dinge zu versprechen und nicht einzuhalten, bringt die Bürger nicht weiter. Das ist scheinheilig.“

SP-Stadtrat Jürgen Eder mit dem NÖN-Artikel aus dem Jahr 2012. | Glück

Und Eder nimmt auch VP-Bürgermeister Patrick Strobl in die Pflicht. Durch eine Rochade im Team der Melker Volkspartei ist er, anstelle von VP-Stadtrat Peter Rath, künftig für Tourismus zuständig. „Scheinbar kann derzeit jedes Problem in der Stadt gelöst werden. Wenn beim Stift plötzlich was möglich war, muss es das auch beim Schifffahrtszentrum sein. Der Stadtchef und das Land dürfen sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen“, betont Eder.

Strobl betont, dass es bereits in den letzten Monaten intensive Gespräche mit dem Land über ein mögliches Schifffahrtszentrum gab. Aktuell gibt es zwei Überlegungen, eine davon sieht vor, dass sämtliche Personenschiffe mitsamt der Linienschifffahrt an der Donau – und nicht mehr wie bisher auch am Donaualtarm – angesiedelt sind. „Wir sind bereit, den Tourismus in der Stadt zu erhöhen.“

Aus dem Büro von VP-Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav wird bekundet, dass es das Ziel gibt, ein zeitgemäßes Schifffahrtszentrum als „Westliches Tor zur Wachau“ zu entwickeln. Niederösterreichweit weisen die Anlegestellen in Melk die höchste Frequenz auf. „Ein Projekt würde zur Verbesserung im Schiffsverkehr beim Anlegen und Abfahren sowohl der Kreuzfahrt- als auch der Linienschiffe beitragen“, erklärt Christoph Fuchs vom Büro Bohuslav.

Aktuell wird von einem Sachverständigen ein Konzept erstellt, das noch mit den Beteiligten besprochen und umgesetzt werden muss. Fuchs: „Ein derartiges Projekt muss federführend von der Stadtgemeinde umgesetzt werden. Bis jetzt liegt dem Land NÖ kein umsetzungsrelevantes Projekt vor.“