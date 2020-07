Ob im deutschen Gütersloh oder zuletzt im Bezirk Horn: Schlachthöfe sind als Ausbreitungsherde des Coronavirus in den vergangenen Wochen in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. Wie steht es um Fleischverarbeitungsbetriebe im Bezirk Melk? Die NÖN hat sich auf Spurensuche begeben.

Rund 1.700 Rinder und 1.500 Schweine werden im Unternehmen Grandits pro Woche geschlachtet. Der Großteil entfällt dabei auf den Standort in Ruprechtshofen, etwas kleiner ist jener in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Über 100 Mitarbeiter sind in Ruprechtshofen tätig. Positiven Coronafall hat es bisher keinen gegeben. „Alle Maßnahmen, um eine Cluster-Bildung zu vermeiden, funktionieren bisher sehr gut“, zeigt sich Geschäftsführer Klaus Grandits überaus zufrieden.

Bei jedem Mitarbeiter wird vor Arbeitsantritt die Körpertemperatur gemessen, im Fall von Krankheitssymptomen werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Weiters sind die Abteilungen bestmöglich örtlich getrennt, um einer potenziellen Verbreitung von Covid-19 entgegenzuwirken. Die ohnehin hohe Anzahl an Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten wurde noch einmal erhöht. „Und zusätzlich gibt es eine Maskenpflicht für die Mitarbeiter“, informiert Grandits.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Schlachthof Schreiner in Laimbach. „Jeder Mitarbeiter muss in der Früh zu mir kommen, damit ich sehe, ob er oder sie gesund ist“, erklärt Geschäftsführer Franz Schreiner. Dabei wird ebenfalls die Körpertemperatur gemessen und Schreiner hebt die hohen Hygienestandards, die in der Branche üblich sind, hervor: „Die Arbeiter müssen sich sowieso waschen und desinfizieren – das war schon immer so. Zusätzlich empfangen wir derzeit gar keine Besucher.“

Screenings sind bereits angelaufen

Mittlerweile ist es möglich, an Screenings der AGES (Agentur für Ernährungssicherheit) teilzunehmen und die Mitarbeiter freiwillig testen zu lassen. Am Standort in Kirchschlag ist dies bei Grandits bereits erfolgt. Am Donnerstag vergangener Woche wurden über 80 Mitarbeiter getestet, das Ergebnis am Tag darauf war erfreulich. Grandits: „Alle Mitarbeiter waren negativ. Die Zusammenarbeit mit der AGES ist hervorragend gelaufen.“ Im Lauf dieser Woche folgt das Screening in Ruprechtshofen. Beim dort ansässigen Betrieb wurden aber schon Stichprobentests gemacht. „Auch da waren alle negativ“, erzählt Grandits.

Auch beim Schlachthof Schreiner in Laimbach, wo pro Woche zwischen 1.200 und 1.500 Tiere geschlachtet werden, ist das Screening schon beantragt. Schreiner ist deshalb insgesamt guter Dinge: „Wir bemühen uns sehr und haben alle Vorkehrungen getroffen.“

Grandits warnt allerdings, dass man sich nach den Lockerungen im privaten Bereich nicht mehr so sicher fühlen könne: „Dadurch müssen wir intern noch vorsichtiger sein.“