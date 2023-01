Schroll: „Werden mit allen Gespräche führen“

Werbung

Knapp 300 Sympathisanten der SPÖ aus den Bezirken Amstetten, Scheibbs und Melk folgten der Einladung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl zum Wahlkampfauftakt der SPÖ im Mostviertel. Direkt an Schnabls Seite auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die Attacken auf die ÖVP ritt und die Themen Gesundheit und Pflege in den Vordergrund stellte. Das Ziel der SPÖ für die kommende Landtagswahl war dabei bei allen Funktionären klar: die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen. Gar einen Pakt soll es dabei bereits zwischen SPÖ, FPÖ und Grünen geben. Einer, der davon in Ybbs bereits erzählt haben soll, ist Nationalratsabgeordneter Alois Schroll: „Alles eine Lüge! Wir wollen die Wahl schlagen und so stark wie möglich werden. Danach schauen wir, welche Konstellationen möglich sind. Ich sage es wie Franz Schnabl: Nach der Wahl werden wir mit allen Parteien, die im Landtag vertreten sind, Gespräche führen.“

Sorge über Getuschel in den Wirtshausstuben

Von Schrolls Aussagen in den Gaststuben des Bezirks hat auch ÖVP-Bezirkschef Georg Strasser bereits gehört: „Diese Aussagen sind sehr besorgniserregend, da die überwiegende Mehrheit der Landsleute möchte, dass Johanna Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleibt.“ Daher sei für Strasser wichtig, einen „Kurs gegen das Miteinander zu verhindern.“

Entweder Bezirksbäuerin Silke Dammerer oder Melks Bürgermeister Patrick Strobl werden künftig das Landtagsmandat der ÖVP im Bezirk begleiten. Foto: ÖVP

Im Bezirk Melk will Spitzenkandidatin Petra Irschik aus Mank dabei mit einer Verbesserung der medizinischen Versorgung punkten. Sie lobt dabei das Primärversorgungszentrum Alpenvorland in der Manker Region als gutes Beispiel für die medizinische Versorgung. „Es vereint die Vorteile eines Hausarztes mit verschiedenen Gesundheitsberufen in greifbarer Nähe“, meint Irschik. Neben dem Gesundheitsbereich fordert Irschik nochmals den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Bezirk. „Das Klimaticket hilft nichts, wenn ich keine oder keine passenden Verbindungen habe“, kritisiert Irschik.

Während SPÖ-Spitzenkandidatin Irschik mit Themen zu punkten versucht, reagiert ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Bezirksparteichef Georg Strasser auf Anschuldigungen der SPÖ und FPÖ bei deren Wahlkampfauftakten mit erhobenem Zeigefinger. „Alle anderen Parteien wollen aus dieser Wahl eine Bundeswahl machen. Es geht um die Frage, wer unser Land in Zukunft führt. Das Match lautet blau-gelb gegen rot-blau“, betont Strasser beim Wahlkampfauftakt der ÖVP im Bezirk Melk. Der Bezirksparteichef stellt dabei das Ehrenamt und die Unterstützung für die Rettungsdienste in den Mittelpunkt. Thema bleibt aber ebenfalls die Energieunabhängigkeit. „Mit Investitionen in die Notstrom- und Wasserversorgung erzielen wir nicht nur einen nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz, sondern ebnen auch den Weg in Richtung Energieunabhängigkeit“, sagt Strasser, der zudem an die Betreuungsoffensive für die Kleinsten erinnert.

