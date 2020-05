Im Stiftsgymnasium startete damit für 79 Maturanten wieder der Regelschulbetrieb. Die Schüler mussten beim Eingang ihre Hände desinfizieren sowie den Mund-Nasenschutz tragen. „Die Freude nach so langer Zeit Klassenkollegen und Lehrer wieder zu sehen war groß“, sagt Schuldirektor Anton Eder.

Einzigartig in der Geschichte des Stiftsgymnasiums ist auch, dass der Unterricht in den großen Sälen Kolomanisaal, Dietmayrsaal sowie in den Tagungsräumen stattfindet. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kandidaten die Matura trotz der aktuellen Umstände souverän meistern werden“, meint Eder.

Vom Schulstart im Schulzentrum Ybbs samt notwendigen Sicherheitsmaßnahmen machten sich auch SP-Stadtrat Willi Reiter und SP-Bürgermeister Alois Schroll ein persönliches Bild. "Alle Sicherheitsvorkehrungen wie Desinfektion, Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstände werden zu 100 Prozent eingehalten.", betont Schroll nach einem gemeinsamen Rundgang mit Schuldirektor Rainer Graf, bei dem auch Gespräche mit den Schülern geführt wurden.