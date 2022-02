"Schwarze" Rücktrittswelle: Das sagt ÖVP-Bezirkschef Georg Strasser

Ende Jänner wurde sie – nach hitziger Debatte, aber mit 137 der 170 Stimmen – im Parlament beschlossen: In Kraft ist die Impfpflicht seit 5. Februar. Am 16. März geht sie – zum aktuellen Stand (Redaktionsschluss Dienstagfrüh) in Stufe zwei über: Ab dann werde die Impfung kontrolliert.

Für Stufe drei, in der Strafen folgen sollen, gibt’s noch kein Startdatum. Aber wer weiß: Immer mehr Landeshauptleute äußern Zweifel an der Umsetzung der Impfpflicht. So auch NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): Sie erklärte zuletzt, „dass sie die Erste sei, die dafür eintritt, sie auszusetzen. Aber nur, wenn führende Wissenschaftler die Maßnahme nicht mehr für notwendig erachten.“