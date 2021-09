Die aktuelle Personalsuche in verschiedenen Branchen sorgt derzeit für große Sorgenfalten bei Unternehmen im Bezirk Melk. Nach verkürzten Öffnungszeiten aufgrund Personalmangels beim Gasthaus Stumpfer in Schönbühel-Aggsbach gab vergangene Woche auch Ertl Jeans in Pöggstall seine Schließung aufgrund fehlendem Personals bekannt (die NÖN berichtete).

Jetzt trifft es erstmals auch einen Nahversorger im Bezirk. Der Nah&Frisch-Markt Habegger in Weiten verkündete via Facebook, bis auf Weiteres nur mehr am Vormittag zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr geöffnet zu haben. Trotz verkürzter Öffnungszeiten hofft der Betrieb aber dennoch, bald wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückzukehren.

Maskenpflicht als Hürde für neue Bewerber

Mit ein Grund für das mangelnde Interesse von Bewerbern ist für Franz Habegger die aktuell geltende Maskenpflicht im Lebensmittelhandel: „Nach unserem Aufruf haben sich einige Bewerber gemeldet. Bei vielen war die Maskenpflicht Thema.“ Er freue sich aber, dass die Kunden Akzeptanz für die Entscheidung haben. Hart ins Gericht geht er dafür mit dem Arbeitsmarktservice und dem Sozialstaat. „Das AMS hat seine Gehaltempfänger mit Samthandschuhen angefasst und Corona-Prämien überwiesen. Das Hauptproblem in Österreich ist der Sozialstaat mit seinen 14 Gehältern. Mit fünf Wochen Urlaub und 13 bezahlten Feiertagen verbringt der Arbeitnehmer nur zehn Monate in der Arbeit“, ärgert sich Habegger.

Beim Arbeitsmarktservice (AMS) Melk betont Claudia Lecaks, Geschäftsstellenleiterin-Stellvertreterin, dass das Vermittlungsservice derzeit auf Hochtouren läuft. Im ersten Halbjahr konnten doppelt so viele Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden als im selben Zeitraum des Vorjahres. Zugleich fanden 2.832 vorgemerkte Personen beim AMS Melk im ersten Halbjahr einen neuen Job. „Jobsuchende aus dem Bezirk können derzeit aus einer Fülle an Jobangeboten in Wohnortnähe auswählen. Für Betriebe ist es dagegen schwieriger, das gewünschte Personal mit den gewünschten Qualifikationen und den erforderlichen Berufserfahrungen zu rekrutieren“, sagt Lecaks.

Aktuell liegt die Arbeitslosigkeit im Bezirk Melk unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Zuletzt waren beim AMS Melk 893 freie Stellen gemeldet, um 42,2 Prozent mehr als im Jahr 2020. Lecaks verweist aber auch auf die Unterstützungen für Arbeitgeber durch das AMS: „Wenn Bewerber nicht ganz dem idealen Anforderungsprofil der Unternehmen entsprechen, können wir Arbeitgeber unterstützen, diesen Personen eine Chance zu geben. So finanzieren wir Lohnkostenförderungen in Form der Eingliederungsbeihilfe.“