Schwierige Zeit: „Kultur sollten sich alle leisten können“

Der Bezirk Melk ist bekannt für seine Kulturvielfalt. Wenngleich der Veranstaltungskalender in diesem Jahr wieder gut gefüllt ist, machen Befürchtungen über mögliche Einbußen aufgrund der Teuerungen die Runde. Die NÖN fragte nach: Wie geht es der Kulturbranche im Bezirk dieser Tage?

Eine durchaus positive Antwort kommt von Gerlinde Aigner, Vizebürgermeisterin (ÖVP) und Organisatorin von SEEyou in Neumarkt. Für die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2023 herrscht reges Interesse: „Der Verkauf für die Sommerveranstaltungen auf der Seebühne ist gut angelaufen, zwei sind schon fast ausverkauft. Wir haben ein weitläufiges Gelände, also auch viel Platz“, erzählt sie. Der Kartenverkauf für die Herbstveranstaltungen lässt indes etwas auf sich warten. Den Grund sieht Aigner aber nicht unbedingt bei den Teuerungen: „Die Leute warten noch ab, da die Veranstaltungen erst im Herbst sind“, mutmaßt sie. In den Vorjahren sei die Nachfrage für die Events im Herbst zu diesem Zeitpunkt aber bereits größer gewesen.

Zuversichtlich zeigt sich auch Eva Zemanek, Projektkoordinatorin der Ybbsiade: „Der Verkauf läuft gut, wir gehen davon aus, dass wir mit ähnlichen Verkaufszahlen wie in den Vorjahren rechnen dürfen“, schildert sie. Vor der Programmpräsentation im November hätten sie besorgte Stimmen aus der Branche etwas verunsichert, weshalb sie krisenbedingte Einbußen nicht ausschloss. Diese Befürchtungen bewahrheiteten sich jedoch nicht: „Wir haben ein großes Stammpublikum, das die Ybbsiade schätzt und immer schon auf den Verkaufsstart wartet“, freut sie sich. Manche Veranstaltungen würden sich aber dennoch mehr als Publikumsmagnet herausstellen als andere: „Es gibt natürlich Superseller und dann sind immer Veranstaltungen dabei, die weniger gut gebucht sind, das ist aber bei der Vielfalt an Veranstaltungen normal“, hält Zemanek fest. Diese bunte Mischung sei das Aushängeschild des Festivals. Auch die Lage der Stadthalle an der Donau sowie das umfassende Gastronomieangebot, würden zur Beliebtheit der Events beitragen.

Veranstalter setzen auf moderate Ticketpreise

„Bei uns wird alles so wie geplant stattfinden. Wir wollen dem Publikum das bestmögliche bieten“, erklärt Aigner, angesprochen auf die aktuelle Situation. Anpassungen bei den Ticketpreisen kann sie zwar nicht vollkommen zurückweisen, würden im Zweifelsfall aber nur in „geringem Ausmaß“ durchgeführt werden.

Auf moderate Preise setzt auch die Wachau Kultur Melk (WKM). „Bei unseren Veranstaltungen im Frühjahr und Sommer konnten wir die Preise im Vergleich zu den Vorjahren halten. Wie es im Herbst und Winter weitergeht, werden die nächsten Monate zeigen“, beschreibt Stephanie Kloibhofer von der WKM.

Aktuell würden sich bei den Veranstaltungen im Frühjahr, egal ob bei Tischlerei Melk oder bei den Barocktagen, positive Entwicklungen abzeichnen. Auch der Verkauf für die Sommerspiele Melk sei gut angelaufen. „Was sich zeigt, ist, dass Besucherinnen und Besucher immer kurzfristiger planen“, beobachtet Kloibhofer. Kulturbegeisterte würden außerdem auf „Bewährtes und Bekanntes“ setzen, die Wachau Kultur Melk appelliert hier an den Mut der Kundschaft: „Wir hoffen, dass sich die Besucherinnen und Besucher auch auf unbekanntere Künstlerinnen und Künstler einlassen − Neugierde lohnt sich“, weist Kloibhofer auf das vielfältige Programm 2023 hin.

Trotz regen Interesses konnte das „Vor-Corona-Niveau“ vergleichsweise aber noch nicht wieder erreicht werden.

