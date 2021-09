Beim Arzt erzählt sie, sie sei vom Fahrrad gefallen. In Wirklichkeit hat ihr Vater sie verprügelt. Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Auch mit einem Messer hatte er ihr schon mehrmals gedroht. Jetzt, nach Jahren der Misshandlung seiner zu Beginn zwölfjährigen Tochter und seiner Frau, hat ein Schöffensenat einen 44-jährigen Mann, zuerst wohnhaft im Bezirk Melk, dann in St. Pölten, verurteilt. Rechtskräftig zu einer fünfeinhalbjährigen unbedingten Gefängnisstrafe.

Angeklagt waren Tathandlungen von Ende 2015 bis Frühjahr 2021: Regelmäßige Faustschläge gegen Rücken und Kopf von Frau und Tochter und auch eine Todesdrohung 2018, bei der er der Tochter ein Küchenmesser an den Hals gehalten haben soll. 2017 hatten Mutter und Tochter das erste Mal versucht, gegen den Mann vorzugehen – es aber nicht geschafft. Das machte die beiden für die Staatsanwältin im letzten Prozess noch glaubhafter. Es sei für viele schwer, sich mit einem Versuch aus einer Gewaltbeziehung zu befreien, vor allem, wenn die eigene Existenz dran hängt.

Motiv des Vaters: „Tochter soll lernen“

Vor der Polizei hatte der Mann immer alles abgestritten. In der Verhandlung gab er an, seine Tochter immer wieder geschlagen zu haben, weil diese „nicht zur Schule ging und nicht lernen wollte.“ Zum Motiv: „Ich habe das nur getan, damit sie etwas Angst hat und lernt.“ Der Tochter warf er vor, bei ihrer Aussage zu lügen. Er habe sie nie mit einem Messer bedroht und nicht so oft und fest zugeschlagen, mit der Mutter habe es kein Problem gegeben.

Dass die Frau und ihre insgesamt drei Kinder zwischenzeitlich ohne triftigen Grund ins Frauenhaus flüchteten, glaubte ihm im Gerichtssaal niemand. Nach einiger Zeit war die Familie wieder zusammengezogen. Er habe sich geändert, hatte der Vater beteuert. Nach wenigen Monaten fing die Gewalt jedoch wieder an. „Ich habe jetzt keine Angst mehr vor meinem Vater. Ich glaube, er hat verstanden, was er für einen Fehler gemacht hat“, sagte seine Tochter. Die Mutter weinte bei der Einvernahme, doch auch sie zog die Aussage durch.

„Es gibt nichts zu beschönigen“, sagte die Verteidigerin. Auch der Angeklagte sei in seiner Kindheit von seiner Familie schwer geschlagen worden und habe das nie verarbeitet. Klar war für den Schöffensenat: So, wie es Frau und Tochter schildern, muss es passiert sein. Auch die Beweise wie die Aussage der Ärztin der Frau passen 1:1 zusammen. Die fünfeinhalb Jahre Haft akzeptierte er am Ende. Die Strafdrohung sind fünf bis 15 Jahre. Der Mann bekam eine Strafe im unteren Bereich, weil er nicht vorbestraft ist und teilweise geständig war.