Die Diskussionen um eine mögliche Tourismusabgabe in der Wachau reißen weiterhin nicht ab. Wie von der NÖN berichtet, forderte der ehemalige VP-Bürgermeister von Melk, Thomas Widrich, zur Unterstützung der Gemeinde bei teuren Infrastrukturprojekten eine Abgabe nach dem Vorbild von Neuseeland oder Mallorca. Zahlreiche Tourismusgemeinden meldeten sich ebenso wie nationale und internationale Medien beim Ex-Stadtchef.

Bereits in der letzten Woche erteilte VP-Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav der Idee eine klare Absage. Sie wünscht sich für die Zukunft aber Besucherlenkungsmaßnahmen, um die Gästeströme besser zu entzerren.

Bohuslav erteilte an den Geschäftsführer der Tourismusdestination Donau, Bernhard Schröder, den Auftrag, einen dementsprechenden Prozess einzuleiten. Ziel sei es, Meinungen aus der Region einzuholen, um dann eine Lösung im Sinne des Tourismus und der Wachau-Bewohner zu finden.

Nachgefragt bei Schröder, verweist dieser in der Debatte auf eine für das Vorjahr veröffentlichte Studie. Dieser zufolge brachte alleine die Kabinenschifffahrt etwa 21,7 Million Euro Nettoumsatz in die Region. Eine aktuelle Ausflugsstudie der Niederösterreich-Werbung hat zudem festgestellt, dass insgesamt 40 Millionen Tagesausflüge in Niederösterreich unternommen werden, wovon rund 21 Prozent mit einer Wertschöpfung von 8,6 Million Euro in der Destination Donau stattfinden.

Dialog mit Bevölkerung, Gemeinden und Tourismusanbietern

Gerade in der Wachau kommt es im Zeitraum Mai bis Oktober allerdings auch zu Auslastungsspitzen in den Tourismusorten. „Das führt auch immer wieder zu Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung. Mir ist aber wichtig, dass in dieser Sache ein konstruktiver Dialog erfolgt“, betont Schröder.

In diesem Dialog mit der Bevölkerung, den Gemeinden und Tourismusanbietern ist es aber wichtig, dass der Tourismus weiterentwickelt wird. „Punktuelle, nicht akkordierte Maßnahmen zu setzen, ist nicht zielführend. Wir beschäftigen uns bereits länger mit der Frage nach einer aktiven Besucherlenkung in der Wachau“, verweist Schröder auch auf Beobachtungen von nationalen und internationalen Entwicklungen. So wurde die Situation bereits im Vorjahr in der Gemeinde Dürnstein im Rahmen eines Dialogforums ausgiebig erörtert.

Erarbeitung von neuen Finanzierungsmodellen

Schröder: „Ab September wird es einen moderierten Prozess für Maßnahmen der Besucherlenkung geben. Finanzierungsmodelle für die Umsetzung solcher Maßnahmen sollen mit der Gemeinde erarbeitet werden.“

Ebenso keine Freude mit der von Widrich aufgebrachten Debatte um den Tourismus in der Region hat die Melker SPÖ. „Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung immer alle Kosten tragen muss“, meint SP-Gemeinderat Thomas Heher. Er warnt auch vor den negativen Aspekten der Diskussion: „Wir müssen aufpassen, dass wir den Tourismus nicht schlechtreden. Unsere Wirtschaft profitiert davon und braucht den Umsatz.“

Heher wünscht sich ein gemeinsames Vorgehen der Gemeinden und wehrt sich gegen eine angedachte Maut für die Bevölkerung bei der neuen Brücke über den Donaualtarm. „Die Wirtschaft hat genug von diesen Diskussionen und auch die Bevölkerung versteht das nicht“, ärgert sich Heher.