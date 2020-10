Tanzflächen sind aufgrund des Coronavirus vom Aussterben bedroht. Die Schutzmaßnahmen lassen seit über einem halben Jahr weder ausgelassenes Tanzbein- noch Hüfteschwingen zu. Das Virus hat die Diskotheken allesamt in Bars verwandelt. Wie etwa das Lokal Pulverfass im Ybbser „Bermudadreieick“ – auf der hölzernen Tanzfläche tummelten sich früher die Partytiger, heute sitzen sie gebändigt auf den Barhockern.

„Die Tänzer fallen gerade alle weg. Das tut mir sehr leid, wir hatten zum Beispiel immer viele Discofox-Fans bei uns“, berichtet Pulverfass-Inhaber Karl „Charly“ Draxler. Die neuerlichen Vorgaben für die Gastronomie lassen noch länger nicht an wilde Partynächte aus der Pre-Pandemie-Zeit denken. Verpflichtendes Eintragen in der Gästeliste vor dem Clubbesuch, Abstand halten, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Fast 30 „Maskenmuffel“ aus Lokal geschmissen

„Die Maske ist eine Art unliebsames Partyaccessoire geworden. Viele lassen sie auch gleich an einem Ohr hängen, da man sie ja ‚in Bewegung‘ tragen muss“, schmunzelt Draxler. In puncto Maskenpflicht in der Disko gebe es aber auch „schwarze Schafe“. Am Wochenende vor zwei Wochen wurden laut Draxler fast 30 Leute aus dem Fassl geschmissen. „Wenn unsere Securitys jemanden ohne Maske erwischen, ermahnen sie die Person. Passiert das dreimal, gibt es Konsequenzen“, informiert der Inhaber. Er ist aber davon überzeugt, dass sich das mit der Zeit einpendelt: „Der Lerneffekt wird sich einstellen“.

Eigentlich würde jetzt im Herbst die Hochsaison im Ybbser „Bermudadreieck“ beginnen. „Wir werden diese Saison durchvegetieren müssen. Aber ich bleibe optimistisch. Wir hoffen, dass die Sperrstunde nicht vorverlegt wird, und haben schon Infrarotstrahler für die kalten Monate im Gastgarten gekauft“, erzählt Draxler.

Während in der Disco Excalibur nach wie vor keine Veranstaltungen für die nächste Zeit angekündigt werden, haben das Outback Roadhouse sowie die Bar Cocktails geöffnet. Damit gibt es im „Bermudadreieck“ einige Haltestellen für den „Disco-Shuttlebuzz“: Trotz Corona wird dieser ab Montag, 26. Oktober, seine Fahrt aufnehmen. Vergangene Woche gab es dazu laut dem Organisator, Melks VP-Jugendgemeinderat Benjamin Steyrer, von allen teilnehmenden Gemeinden (Melk, Loosdorf, Schollach, Dunkelsteinerwald, Schönbühel-Aggsbach und Emmersdorf) einen diesbezüglichen Grundsatzbeschluss. „Wir werden alle Coronamaßnahmen einhalten, ein detaillierter Plan ist noch in der Ausarbeitung“, betont Steyrer. Das Tanzlokal Herrenhaus in Neumarkt kämpft ebenso mit der derzeitigen Situation und ihren Maßnahmen. Wer hier das Tanzbein schwingt, trägt Maske. Aber „solange es die Bestimmungen zulassen, bleibt das Herrenhaus für alle Tänzer der Region geöffnet“, erklärt Betreiberin Christa Waldvogel.