Dieser Tage schallt ununterbrochen das Telefonklingeln durch die Apotheke Loosdorf. "Man merkt, dass ein 'sicheres' Weihnachten ein Herzenswunsch vieler Menschen ist", liefert Kathrin Stich prompt eine Erklärung für die Lawine an Anrufen. Das Gesundheitsministerium gab grünes Licht für Covid-Antigen-Schnelltests in den Apotheken Österreichs. Im Bezirk Melk werden diese allerdings nur in der Apotheke Loosdorf angeboten. Und dieses Service vor den Feiertagen wollen laut Stich viele in Anspruch nehmen.

"Über 200 Anmeldungen für 23. und 24. Dezember"

"Alleine für den 23. und 24. Dezember haben sich schon über 200 Menschen angemeldet", verweist Stich auf die lange Liste. Noch habe man Kapazitäten für weitere Testtermine (Weitere Infos und Anmeldefunktion siehe Infobox unten). Bei den Tests handelt es sich um Nasen- oder Rachenabstriche, das Ergebnis bekommen die Getesteten innerhalb einer halben Stunde, entweder in Papierform, via SMS oder Anruf.

Loosdorf

Als einzige Apotheke im Bezirk Melk (Stand Samstag, siehe www.apotheker.or.at) bietet die Apotheke Loosdorf Covid-Schnelltets vor den Festtagen an.

Was kostet‘s? 35 Euro, wenn der Test vor Ort vom medizinischen Personal durchgeführt wird, der Test kann aber auch für 15,95 Euro für Zuhause gekauft werden.

Weitere Infos und Anmeldung: 02754/6331 oder via E-Mail an office@apotheke-loosdorf.at.

St. Pölten und Amstetten

Test-Möglichkeiten, die auch für die Bewohner im Bezirk Melk interessant sind: In St. Pölten und in Amstetten sind für Montag, 21. Dezember, und Dienstag, 22. Dezember, Antigentests angesetzt. Standorte: VAZ St. Pölten und Stadionstraße 12, Amstetten. Was kostet’s? Nichts, die Tests sind kostenlos. Weitere Infos und Anmeldung: www.testung.at